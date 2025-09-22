Notícias ao Minuto
Sete emojis que parecem inofensivos mas escondem significados perigosos

Alguns emojis comuns, aparentemente inocentes, podem assumir significados ocultos e preocupantes em determinados contextos digitais, sendo usados como códigos para temas ligados a drogas, pornografia e até pedofilia, o que acendeu alertas sobre a comunicação em comunidades online

22/09/2025 06:10

A minissérie “Adolescência”, lançada em março, chamou atenção não apenas pela qualidade técnica e pelas atuações — reconhecidas posteriormente no Emmy —, mas também por provocar discussões em comunidades online que a produção acabou expondo de forma indireta.

 

Parte desse debate envolve o uso de emojis, que em muitos contextos parecem inofensivos, mas podem assumir sentidos ocultos para transmitir mensagens específicas — algumas delas ligadas a temas sensíveis e até perigosos.

O portal TechTudo elaborou uma lista com sete emojis que, dependendo da situação em que são usados, podem ganhar significados bem diferentes, incluindo associações a pornografia, pedofilia e consumo de drogas.

Grande parte dessas interpretações surge a partir das palavras em inglês que nomeiam os objetos representados pelos emojis. A explicação detalhada sobre cada caso pode ser conferida na galeria publicada pelo site.

