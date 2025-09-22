OpenAI está a desenvolver quatro produtos pensados para IA

© Shutterstock

A OpenAI, em parceria com o ex-designer da Apple Jony Ive, está desenvolvendo uma linha de dispositivos eletrônicos voltados ao uso de ferramentas de inteligência artificial. Apesar de o projeto ainda estar envolto em sigilo, novas informações começam a surgir.

De acordo com o site The Information, que cita fontes com acesso direto às negociações, um dos primeiros produtos em desenvolvimento seria um aparelho semelhante a uma caixa de som inteligente, mas sem tela. A expectativa é que o dispositivo chegue ao mercado entre o fim de 2026 e o início de 2027.

Ainda segundo a publicação, a parceria também avalia a criação de outros aparelhos, como óculos inteligentes, um gravador de voz digital e até um “pin” vestível, conceito já explorado pela startup Humane, mas que não teve a adesão esperada do público.

Meta negocia uso de notícias em ferramentas de IA com Fox e outros grupos de mídia, diz jornal Fontes disseram ao Wall Street Journal que conversas estão em estágio inicial: outras empresas, como OpenAI e Amazon, já mantêm acordos similares com veículos de comunicação Folhapress | 22:13 - 19/09/2025

A OpenAI já estaria em contato com fabricantes para viabilizar a produção de seus primeiros dispositivos. Entre as empresas mencionadas estão a chinesa Luxshare e a Goertek, ambas fornecedoras tradicionais da Apple.