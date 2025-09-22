Notícias ao Minuto
Será que o iPhone Air sobrevive a tentativa de ser quebrado ao meio? Veja

Novo iPhone Air, o mais fino já lançado pela Apple, surpreendeu em testes de resistência no YouTube: o aparelho só quebrou após suportar 98 kg de pressão, contrariando os receios sobre fragilidade do design ultrafino

© YouTube / JerryRigEverything

22/09/2025 09:15 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

A Apple apresentou, em seu tradicional evento anual, a nova geração de iPhones e trouxe como destaque o iPhone Air, modelo ultrafino com apenas 5,6 mm de espessura — o mais fino já lançado pela empresa.

 

Ciente de que o design poderia levantar dúvidas sobre resistência, a companhia enfatizou que o aparelho foi desenvolvido para ser durável. A afirmação foi colocada à prova por Zack Nelson, criador do canal JerryRigEverything no YouTube, conhecido por seus testes de resistência que incluem tentativas de dobrar e até quebrar smartphones ao meio.

No caso do iPhone Air, o resultado surpreendeu: mesmo após várias tentativas, Nelson não conseguiu partir o dispositivo. Apenas em um experimento final, com 98 kg de pressão aplicada diretamente sobre o aparelho, o celular cedeu.

O vídeo completo do teste foi publicado no canal e reforça a resistência do novo iPhone, apesar de seu design ultrafino

