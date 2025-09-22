Algoritmo do TikTok será 'retreinado' pela Oracle em acordo com Trump

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (22), autoridades da Casa Branca revelaram mais detalhes do acordo firmado entre os Donald Trump e Xi Jinping para que o TikTok mantenha as operações nos EUA.

Segundo porta-vozes do governo Trump, a Oracle controlará a segurança, dados em servidores dos EUA, e o algoritmo será retreinado. A ByteDance, a empresa-mãe chinesa, ficará com menos de 20%

O TikTok fará a transição para uma joint venture nos EUA com capital majoritário e investidores locais. Espera-se que o acordo seja concluído dentro de 120 dias.

Oficiais da Casa Branca disseram nesta segunda-feira (22) que o arranjo garantiria que os compradores americanos manteriam o controle do software de recomendação do aplicativo após as operações do TikTok nos Estados Unidos serem separadas de sua proprietária chinesa ByteDance.

Esses novos proprietários americanos alugariam uma cópia do algoritmo da ByteDance que seria então reconstruída pela Oracle. Mais detalhes técnicos sobre como isso seria alcançado não foram anunciados.

"A Oracle operará em parceria com o governo dos EUA para garantir a segurança e proteção de dados em toda a plataforma do TikTok -desde a revisão do código-fonte, ao retreinamento do algoritmo, até o desenvolvimento e implantação de aplicativos", disse um oficial da Casa Branca.

Os comentários contrastam com as recentes afirmações de Pequim de que o algoritmo permanecerá em mãos chinesas.

Oficiais disseram na semana passada que uma divisão americana do TikTok usaria o algoritmo chinês da ByteDance, e que os EUA e a China haviam concordado com uma estrutura que incluía "licenciamento do algoritmo e outros direitos de propriedade intelectual".

Sustentando qualquer acordo está um entendimento de que os dados dos aproximadamente 170 milhões de usuários americanos do TikTok serão armazenados nos servidores da Oracle, que já detém essas informações como parte de um acordo anterior.

A ByteDance não terá acesso às informações dos usuários americanos do TikTok e também perderá o controle sobre o algoritmo do aplicativo, de acordo com oficiais da Casa Branca.

Os novos detalhes surgem em meio a um descongelamento na relação entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping após o "Dia da Libertação" da guerra comercial do presidente americano.

Trump disse na sexta-feira (19) que ele e Xi haviam aprovado um acordo que permitiria ao TikTok continuar operando nos EUA. Isso ocorreu depois que o Congresso aprovou no ano passado uma lei exigindo uma alienação forçada pela ByteDance. Legisladores ameaçaram uma proibição nacional se um acordo não pudesse ser aprovado.

Trump repetidamente estendeu um prazo congressual para a alienação pela ByteDance, mais recentemente adiando uma proibição nacional do aplicativo pela quarta vez até 16 de dezembro.

O TikTok estava desenvolvendo um aplicativo americano independente em antecipação a um acordo para garantir que o conteúdo gerado por usuários americanos ainda estivesse disponível em outros países, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Sob os termos de um acordo, investidores americanos pré-existentes, incluindo General Atlantic e Susquehanna, devem manter uma participação no negócio. Eles serão acompanhados por um consórcio de novos investidores.

Espera-se que o magnata da mídia Rupert Murdoch invista no TikTok através de seu grupo de mídia Fox Corp, proprietário do canal de cabo de direita Fox News, de acordo com várias pessoas familiarizadas com o assunto. Também se espera que o pioneiro em computadores pessoais Michael Dell invista.

Trump, em uma entrevista à Fox News no domingo (21), confirmou que Larry Ellison, cofundador da Oracle, fará parte do grupo de investidores que levantará uma "enorme quantia de dinheiro" ao lado de outros indivíduos proeminentes.

O consórcio americano possuirá 80% do negócio, enquanto a participação da ByteDance deverá cair abaixo de 20%, conforme estabelecido pelo Congresso.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse no domingo que um acordo para que as operações americanas do TikTok sejam majoritariamente de propriedade e controle de investidores americanos seria alcançado esta semana.

A Casa Branca negociou para que um conselho independente do TikTok fosse criado, no qual seis de sete assentos seriam ocupados por americanos, com a ByteDance selecionando o diretor restante, disse Leavitt à Fox News

