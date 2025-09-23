LinkedIn usará dados de usuários para treinar IA a partir de novembro

© Shutterstock

O LinkedIn anunciou que passará a usar os perfis de seus usuários para treinar seu modelo de inteligência artificial generativa. Além das informações básicas de perfil, também poderão ser utilizados currículos e publicações compartilhadas na plataforma.

O recurso estará ativado automaticamente para todos os usuários a partir de 3 de novembro de 2025. Quem não quiser ter seus dados incluídos nesse processo precisará alterar manualmente as configurações de privacidade da conta.

“Para se opor ao processamento de dados de feedback e aprimoramento fornecidos ao LinkedIn, use o formulário de Objeção ao Processamento de Dados do LinkedIn”, informa a plataforma em sua página de suporte.

A exigência não se aplica apenas a usuários dos Estados Unidos. Pessoas que utilizam o LinkedIn na União Europeia, no Reino Unido, na Suíça e em outros territórios também terão de registrar a objeção caso não queiram que seus dados sejam usados no treinamento da inteligência artificial da Microsoft.



