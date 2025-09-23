À procura de namorado(a)? O Facebook acha que IA é a solução

© Getty Images

A Meta é uma das empresas mais otimistas em integrar a Inteligência Artificial aos seus serviços e, como parte desse processo, anunciou que levará a tecnologia também para o setor de relacionamentos do Facebook.

Segundo o site TechCrunch, a novidade foi divulgada nesta segunda-feira (22) e permitirá que os usuários contem com a ajuda de um assistente de IA no Facebook Dating. O recurso ajudará a encontrar possíveis parceiros com base em interesses em comum.

No blog oficial, a Meta explicou que será possível usar linguagem natural para procurar pessoas próximas que compartilhem gostos semelhantes ou atuem em determinadas áreas profissionais.

O lançamento do assistente começará nos Estados Unidos e no Canadá, mas ainda não há previsão de chegada a outros países.