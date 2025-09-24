Extensões elétricas: saiba quais aparelhos não devem ser ligados a elas

© Shutterstock

Seja em casa ou em ambientes comerciais, estamos cada vez mais cercados por gadgets e dispositivos eletrônicos — que vão de eletrodomésticos que facilitam a rotina a equipamentos de lazer.

O problema é que esse crescimento no uso de aparelhos não foi acompanhado pelo aumento no número de tomadas em residências e escritórios. Por isso, as extensões elétricas se tornaram comuns para manter tudo funcionando ao mesmo tempo.

Televisores, videogames, sistemas de som, aspiradores, luminárias, secadores e carregadores de celular são apenas alguns exemplos de itens que costumam dividir a mesma tomada. Mas, segundo o site TechTudo, alguns equipamentos não devem ser ligados em extensões, já que exigem maior potência, funcionam por mais tempo e podem oferecer riscos de segurança. Além disso, o uso incorreto pode elevar o consumo de energia, resultando em contas de luz mais caras.

Confira os aparelhos que não devem ser ligados em extensões junto com outros dispositivos:

Geladeira

Freezer

Micro-ondas

Cafeteira

Torradeira

Air fryer

Aspirador de pó

Sete emojis que parecem inofensivos mas escondem significados perigosos Alguns emojis comuns, aparentemente inocentes, podem assumir significados ocultos e preocupantes em determinados contextos digitais, sendo usados como códigos para temas ligados a drogas, pornografia e até pedofilia, o que acendeu alertas sobre a comunicação em comunidades online Notícias ao Minuto | 06:10 - 22/09/2025





