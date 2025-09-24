WhatsApp libera tradução de mensagens em vários idiomas; entenda

© Shutterstock

O WhatsApp anunciou uma nova função que permitirá traduzir mensagens em outros idiomas diretamente no aplicativo, disponível tanto para celulares Android quanto para iPhones.

O recurso será liberado de forma gradual nos próximos dias, portanto nem todos os usuários receberão a atualização ao mesmo tempo. A tradução funcionará em conversas individuais, grupos e também nas mensagens da aba de Atualizações.

Nos aparelhos Android, a novidade começa com suporte a idiomas como inglês, espanhol, hindi, português, russo e árabe. Já no iPhone, estarão disponíveis mais de 19 línguas, incluindo francês, alemão, japonês, coreano, polonês e turco.

“Com mais de 3 bilhões de usuários em mais de 180 países, trabalhamos para manter todos conectados, independentemente de onde estejam. Mas sabemos que, às vezes, a língua pode ser uma barreira. Por isso estamos animados em lançar a tradução de mensagens”, destacou a empresa em comunicado.

Para usar a função, basta pressionar por alguns segundos a mensagem recebida em outro idioma e selecionar a opção de tradução para o idioma configurado no aplicativo.





