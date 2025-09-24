Notícias ao Minuto
NASA detalha missão Artemis II, que levará 4 astronautas ao redor da lua

Com previsão de lançamento até abril de 2026, a Artemis II terá dez dias de duração e testará sistemas essenciais para futuras explorações. A tripulação inclui três astronautas da NASA e um canadense, no primeiro voo tripulado além da órbita da Terra desde a Apollo 17

A NASA revelou nesta terça-feira (23) os primeiros detalhes da missão Artemis II, próxima etapa do programa que pretende levar seres humanos de volta à Lua. A conferência de imprensa destacou que a viagem contará com o foguete Space Launch System (SLS) e a cápsula tripulada Orion.

 

A missão terá duração de dez dias e servirá para testar sistemas fundamentais, como equipamentos de suporte à vida, softwares e novos painéis que deverão ser utilizados em futuras explorações. Diferente da Artemis III, ainda sem data, a Artemis II não pousará na superfície lunar.

Segundo a agência, o lançamento está previsto para ocorrer até abril de 2026, embora a expectativa seja realizar o voo em fevereiro de 2025. A NASA frisou que a prioridade é a segurança da tripulação.

O time contará com quatro astronautas: Reid Wiseman, que será o comandante, Victor Glover, designado piloto, além de Christina Koch e Jeremy Hansen, este último integrante da Agência Espacial Canadense.

A Artemis II ficará marcada como a primeira missão tripulada a ultrapassar a órbita terrestre desde a Apollo 17, realizada em 1972, último voo humano à Lua.

