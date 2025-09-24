Notícias ao Minuto
YouTube vai restaurar canais banidos por espalhar desinformação

Em carta enviada à Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos EUA, a empresa responsável pelo YouTube ,a Alphabet , afirma que foi pressionada pela administração Biden para remover desinformação sobre a Covid-19 e as eleições presidenciais dos EUA

© Getty Images

24/09/2025 10:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Tech

Youtube

O Google anunciou que vai restaurar os canais de YouTube que foram banidos por disseminar desinformação relacionada com a pandemia de Covid-19 e com as eleições presidenciais dos EUA em 2020.

 

A empresa responsável pelo Google e pelo YouTube - a Alphabet - enviou uma carta à Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos EUA onde alega que foi pressionada pela administração Biden.

Mais ainda, a Alphabet ressalta que teve que remover desinformação no YouTube que, na altura, não violava os termos de utilização da plataforma.

Agora, a Alphabet classifica esta pressão da administração Biden como “inaceitável e errada”, acrescentado que dará aos criadores de conteúdos que foram afetados uma forma de voltarem a ter os seus canais de YouTube.

“O YouTube valoriza as vozes conservadoras na sua plataforma e reconhecer que estes criadores [de conteúdos] têm um alcance amplo e desempenham um papel importante no discurso cívico”, pode ler-se nesta carta da Alphabet que foi partilhada pelo líder da Comissão de Justiça, Jim Jordan, na respetiva página na rede social X.

Pode ver abaixo a carta em questão.

