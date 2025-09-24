Qualcomm lança nova geração de chips Snapdragon com foco em IA e eficiência

© Shutterstock

LAHAINA, EUA (FOLHAPRESS) - A Qualcomm anunciou nesta quarta-feira (24) o lançamento da nova geração de chips Snapdragon, componentes usados principalmente em celulares Android e notebooks voltados para portabilidade e autonomia de bateria.

Os novos Snapdragon 8 Elite Gen 5, para celulares, e Snapdragon X2 Elite, para computadores, chegam com a promessa de maior eficiência, desempenho e capacidade de processar modelos de inteligência artificial diretamente nos dispositivos.

O anúncio ocorre em meio a um momento de grandes investimentos na indústria de semicondutores e de atenção crescente do governo dos Estados Unidos diante da corrida global por IA. Na semana passada, a Nvidia anunciou um investimento de US$ 5 bilhões na Intel, semanas depois de Washington assumir uma fatia de 10% da fabricante.

As atualizações da Qualcomm iniciam um ciclo de anúncios de novas gerações de celulares e computadores que usam seus chips. Marcas como Xiaomi, Oppo, Realme e Honor costumam revelar novos aparelhos em questão de dias ou semanas após a estreia dos componentes. Já a atualização dos modelos da Samsung deve chegar no início de 2026.

Como um dos principais aspectos de marketing de eletrônicos é a melhora de fatores como desempenho e duração da bateria, os detalhes que a marca oferece sobre os semicondutores são analisados com atenção por analistas.

No caso desta geração, o Snapdragon 8 Elite Gen 5 promete entregar 20% mais velocidade, 27% mais desempenho gráfico e 37% mais desempenho de IA para atividades executadas no celular. Como o chip deve aparecer em modelos Android mais caros, deve competir em desempenho com o A19 Pro da Apple, disponível nos iPhone Air e 17 Pro, lançados neste mês.

O Snapdragon X2 Elite, que deve aparecer em notebooks mais finos e corporativos, promete 31% mais desempenho e 43% maior eficiência do que a geração anterior. Há, ainda, a versão X2 Elite Extreme, para computadores ultrapremium, com desempenho superior.

Com forte presença em dispositivos portáteis, a Qualcomm estima que seus chips estejam em produtos usados por cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo.

Para ampliar o vínculo com consumidores, aposta também em programas de fidelização como o Insiders, numa tentativa de ganhar mais visibilidade em um mercado onde fornecedores costumam ficar em segundo plano.

Hoje avaliada em US$ 182 bilhões, a Qualcomm já supera a Intel (US$ 137 bilhões) em valor de mercado, mas ainda está muito atrás da Nvidia, que vale 25 vezes mais, com US$ 4,3 trilhões, e é hoje a principal referência em design de chips voltados para inteligência artificial.

O acordo entre a Intel e a Nvidia prevê o desenvolvimento conjunto de chips para PCs e data centersnão incluiu a divisão de fabricação de chips da Intel, área considerada crucial para a sobrevivência da empresa a longo prazo.

Analistas afirmam que, para se manter, a fundição precisaria atrair clientes como Nvidia, Apple e Qualcomm -que trabalham principalmente com a TSMC, de Taiwan.

O domínio da Qualcomm sobre a arquitetura de computação Arm, ligada a maior eficiência energética e portabilidade, permitiu uma vantagem no mercado de portáteis sobre a Intel, que se voltou ao longo dos anos para PCs e servidores com a arquitetura x86.

Essa mesma base tecnológica permitiu à empresa também marcar presença nos componentes de carros, fones de ouvido, relógios inteligentes e, mais recentemente, óculos inteligentes, como os Ray-Ban Meta.

A aposta da empresa é que esses processadores sejam o núcleo de um futuro em que dispositivos móveis operem agentes de inteligência artificial de forma integrada e sem fricções.

"Acreditamos que o Snapdragon funciona como um condutor para todo o ecossistema de nossos parceiros", disse o CEO Cristiano Amon, brasileiro que lidera a companhia, em apresentação nesta terça-feira (23).

Amon, eleito neste ano como um dos líderes mais influentes em IA pela revista Time, define a tecnologia como a nova interface de usuário que promoverá uma convergência mais entre computadores pessoais e dispositivos móveis.

No início deste ano, a empresa sediada em San Diego adquiriu a divisão de IA generativa da startup VinAI. O objetivo é desenvolver software de IA que possa ser aplicado em diversos setores, como portáteis, PCs, carros e óculos.