O Google liberou em todos os celulares Android dos EUA a função “Help me edit”, que usa IA para alterar fotos com comandos de texto ou voz. O recurso, antes exclusivo da linha Pixel 10, segue disponível apenas em inglês

Google Photos vai ganhar edição por IA no Android

25/09/2025 05:35 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Tech

Google

O Google está ampliando suas ferramentas de edição de imagens com o uso de Inteligência Artificial. A nova função do Google Photos permite alterar fotos por meio de comandos de voz ou texto em linguagem natural.

 

O recurso, baseado no modelo Gemini, até então estava disponível apenas nos Estados Unidos para aparelhos da linha Pixel 10. Agora, a empresa anunciou que a funcionalidade chega a todos os celulares com sistema Android, embora siga restrita ao mercado norte-americano.

A novidade aparece no aplicativo como um botão chamado Help me edit (“Ajuda-me a editar”, em português). Ao clicar, o usuário encontra um campo de texto para descrever as mudanças que deseja realizar. É possível modificar o fundo da foto, ajustar objetos ou aplicar outras alterações visuais.

Apesar da expansão para mais dispositivos Android, o recurso ainda está disponível apenas em inglês e não tem previsão de lançamento em outros idiomas ou países

WhatsApp libera tradução de mensagens em vários idiomas; entenda

WhatsApp libera tradução de mensagens em vários idiomas; entenda

O recurso será lançado gradualmente nos próximos dias e funcionará em conversas individuais, grupos e na aba de Atualizações. A novidade chega primeiro com alguns idiomas no Android, enquanto no iPhone já estará disponível em mais de 19 línguas diferentes.

Notícias ao Minuto | 05:24 - 24/09/2025

