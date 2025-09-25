Xiaomi lança linha de celulares para competir com iPhone 17

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Xiaomi apresentou nesta quinta-feira (25) a linha 17, nova geração de smartphones da empresa, composta pelos celulares Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max. O lançamento vem para competir com o iPhone 17 e destaca as ambições da big tech chinesa de enfrentar rivais americanos.

O Xiaomi 17 custará entre 4.499 yuans (US$ 629,86, ou R$ 3.368) no modelo mais básico e 6.999 yuans (US$ 839,86, ou R$ 4.492) na versão topo de linha, anunciou a empresa.

As vendas do aparelho começam no mercado internacional a partir do próximo sábado (27). Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

A nova linha de aparelhos da empresa chinesa virá equipada com um processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, anunciado na última quarta-feira (24) pela Qualcomm. O chip promete entregar 20% mais velocidade, chegando a 4,6 GHz, 27% mais desempenho gráfico e 37% mais desempenho de IA para atividades executadas no celular.

Os celulares também rodarão com o sistema HyperOS 3, que é baseado no Android 16. O modelo oferecerá até 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento.

A tela da linha 17 da Xiaomi variará entre 6,3 e 6,9 polegadas, com taxa de atualização de até 120Hz, possibilitando uma exibição mais fluida.

Em termos de bateria, os aparelhos terão carga que varia entre 6300 mAh e 7.500 mAh, com suporte a carregamento com fio de 100W e sem fio de 50W.

As câmeras dos aparelhos terão lentes de selfie de 50 MP e ultra-angular externa, para ângulo de captura mais amplo, também de 50 MP. A câmera externa principal continua com 48 MP.

Nos celulares Pro, há ainda presença de uma tela secundária traseira, que oferece funcionalidades como controle de música, notificações e relógio.

A Xiaomi está buscando enfrentar a sua rival Apple da maneira mais direta, alterando a marca e o timing de lançamento para comparar seus produtos com os melhores da empresa americana.

Em uma apresentação online de duas horas, o CEO da empresa, Lei Jun , organizou uma comparação lado a lado com o iPhone em termos de duração da bateria, qualidade de tela e capacidades da câmera.

O executivo também comparou seus carros com os da Tesla, destacando o Model Y. A Xiaomi está em alta após uma expansão inicial bem-sucedida para o setor de veículos elétricos, que ajudou a triplicar seu valor de mercado da empresa no último ano.

A Xiaomi, com sede em Pequim, está agressivamente buscando uma fatia maior do segmento premium. A Apple controla 62% das vendas globais de smartphones premium, compreendendo aparelhos que custam US$ 600 ou mais. A Xiaomi tem apenas uma participação de um dígito, segundo a Counterpoint Research.

Além de smartphones e seu emergente empreendimento de veículos elétricos, a Xiaomi também está se esforçando para desenvolver mais capacidades de fabricação de chips.

Este ano, o CEO da empresa disse que a empresa planeja investir pelo menos US$ 7 bilhões no desenvolvimento de seu próprio processador móvel e agora tem uma equipe de 2.500 pessoas focadas nessa tarefa. A empresa apresentou seu chip Xring O1 em maio, projetado para alimentar uma nova geração de dispositivos, incluindo o Tablet 7 Ultra.

Leia Também: Google Photos vai ganhar edição por IA no Android