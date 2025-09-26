Notícias ao Minuto
Procurar

Google prepara versão do Android para PCs com lançamento previsto em 2026

Durante conferência da Qualcomm no Havaí, executivos da Google confirmaram o desenvolvimento de uma versão do Android para computadores. O sistema promete unificar experiências entre celulares e desktops e deve chegar ao mercado no próximo ano

Google prepara versão do Android para PCs com lançamento previsto em 2026

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
26/09/2025 06:25 ‧ há 25 minutos por Notícias ao Minuto

Tech

Google

O evento anual da Qualcomm, realizado em Maui, no Havaí, foi palco para anúncios importantes sobre o desenvolvimento de uma versão do Android para PCs. A novidade foi confirmada pelo vice-presidente sênior de Plataformas e Dispositivos da Google, Rick Osterloh, que dividiu o palco com o CEO da Qualcomm, Cristiano Amon.

 

Segundo Osterloh, o projeto busca unificar as experiências de PCs e celulares: “No passado sempre trabalhamos com sistemas muito diferentes entre o que desenvolvíamos para computadores e para smartphones. Agora embarcamos em um projeto para criar uma base técnica comum para nossos produtos em desktops e PCs”.

Embora a Google ainda não tenha divulgado detalhes sobre a versão do Android para computadores, Amon reforçou que os usuários podem esperar grandes avanços. “Já vi o Android rodando no PC e é incrível. Ele cumpre a visão de convergência entre celular e computador. Mal posso esperar para ter um”, disse, em entrevista publicada pelo site The Verge.

Mais adiante, no encerramento da conferência, o vice-presidente de Ecossistema Android, Sameer Samat, adiantou que a estreia do sistema em computadores está prevista para 2026. “É algo que nos deixa muito entusiasmados para o próximo ano”, declarou.

Paralelamente, a Nothing anunciou novidades da atualização Nothing OS 4.0, baseada no Android 16, que incluirá um modo “extra escuro” para ampliar a personalização da interface.

Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos

Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos

A ONU alertou para o apoio dado por empresas, incluindo gigantes da tecnologia, como Microsoft, Alphabet [dona do Google] e Amazon, para instalação de assentamentos ilegais de israelenses em territórios palestinos na Cisjordânia e em operações militares em Gaza

Agência Brasil | 19:15 - 25/09/2025

 

 

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

tech

Google

Google prepara versão do Android para PCs com lançamento previsto em 2026

2

tech

Guerra

Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos

3

tech

Smartphones

Xiaomi lança linha de celulares para competir com iPhone 17