Profissionais da tecnologia usam IA no trabalho! Google diz que são 90%

© Getty Images

Um novo estudo realizado pela divisão de pesquisa da Google – a DevOps Research and Assessment (DORA) – revela que 90% dos profissionais da área de tecnologia já utilizam ferramentas de Inteligência Artificial em suas funções de programação.

Vale destacar que participaram desse estudo 5 mil profissionais de tecnologia de todo o mundo e que, na edição do ano passado, apenas 14% dos entrevistados afirmavam recorrer a esse tipo de ferramenta no trabalho diário.

Apesar disso, apenas 46% dos participantes disseram confiar “de alguma forma” em código gerado por Inteligência Artificial, sendo que 23% afirmaram confiar “um pouco” e 20% disseram confiar “muito” nessas ferramentas.

Há também quem acredite que as ferramentas de Inteligência Artificial podem ter um impacto positivo no código gerado, observando que a tecnologia ajudou a “melhorar ligeiramente”. Por outro lado, 30% afirmam que a entrada da Inteligência Artificial “não teve impacto” na qualidade do código.

O que parece certo é que os profissionais de empresas de tecnologia continuarão a utilizar ferramentas de Inteligência Artificial nos próximos anos, algo que a própria Google reconhece.

“Se você é engenheiro na Google, é inevitável que use Inteligência Artificial como parte do seu trabalho diário”, afirmou em entrevista à CNN o responsável pelas ferramentas de programação Code Assist e do Gemini, Ryan J. Salva.

Leia Também: Instagram e Facebook terão versão paga para quem não quer publicidade