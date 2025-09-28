Trabalhadores da Geração Z já se 'renderam' à Inteligência Artificial

© Shutterstock

A disseminação da Inteligência Artificial tem sido sentida não só nos momentos de lazer, mas também no mundo profissional, com um estudo realizado pelo International Workplace Group (IWG) indicando que os trabalhadores da Geração Z já aderiram a esse tipo de ferramenta.

O levantamento da IWG mostra que os profissionais nascidos entre 1997 e 2012 — a chamada Geração Z — estão até ajudando colegas mais velhos a adotarem essas tecnologias.

Segundo o estudo, 59% dos trabalhadores da Geração Z afirmam estar ensinando colegas mais experientes a usar Inteligência Artificial, e 78% dizem que essas ferramentas realmente poupam tempo. Foi apontado que, em média, há um ganho de 55 minutos por dia com o uso da IA — o que equivale a quase um dia de trabalho por semana.

“O mundo do trabalho está evoluindo rapidamente. Os avanços tecnológicos, particularmente na IA, estão aumentando a produtividade, abrindo novas oportunidades de carreira e conectando diferentes gerações de especialistas. Esses ganhos significativos de produtividade proporcionados pela IA estão ajudando a criar equipes mais conectadas e ágeis, preparadas para o futuro do trabalho”, afirmou o fundador e CEO da IWG, Mark Dixon. “As gerações mais jovens estão desempenhando um papel fundamental ao compartilhar suas competências digitais com os colegas, o que melhora o desempenho e revela novas oportunidades de negócios.”

O estudo foi conduzido em junho de 2025 e contou com uma amostra de 2.016 trabalhadores de escritório dos Estados Unidos e do Reino Unido.

