Estes são os 10 novos astronautas da NASA (e poderão ir à Lua ou a Marte)

© NASA

A NASA apresentou, na última segunda-feira, sua mais recente equipe de astronautas, no Johnson Space Center, em Houston, e, pela primeira vez em quase 67 anos de história, há mais mulheres do que homens.

Esta é a 24ª turma apresentada e poderá ser a que irá à Lua já em 2026 — ou até a Marte, caso todos os planos da agência avancem conforme o esperado.

Os 10 novos astronautas foram selecionados entre cerca de 8 mil candidatos e têm idades entre 34 e 40 anos.

Agora, eles iniciarão um período de dois anos de treinamento intensivo: serão preparados em áreas como robótica, geologia e medicina espacial, além de sobrevivência em ambientes extremos e caminhadas espaciais em simulações.

Concluída essa fase, poderão participar de missões na Estação Espacial Internacional (ISS) e, naturalmente, integrar o programa Artemis.

Os 10 escolhidos, da esquerda para a direita: Ben Bailey, Cameron Jones, Katherine Spies, Anna Menon, Erin Overcash, Adam Fuhrmann, Lauren Edgar, Yuri Kubo, Rebecca Lawler e Imelda Muller© NASA

Artemis deverá levar astronautas à Lua em 2026

No dia 23 de setembro, a NASA revelou, em coletiva de imprensa, os primeiros detalhes de sua próxima grande missão — a Artemis II — que levará quatro astronautas a orbitar a Lua.

A agência espacial explicou que a Artemis II utilizará o foguete Space Launch System (SLS) e a cápsula tripulada Orion. A missão terá duração de dez dias, período em que a NASA pretende testar novos sistemas — tanto de suporte à sobrevivência dos astronautas quanto softwares e telas que poderão ser usados em futuras expedições.

É importante destacar que a Artemis II não levará astronautas à superfície lunar — esse será o objetivo da missão seguinte, a Artemis III.

Quanto à data de lançamento, a NASA afirmou que a Artemis II ocorrerá antes de abril de 2026. A agência também mencionou a expectativa de realizar a missão já em fevereiro do próximo ano, ressaltando que executá-la com segurança é sua “principal prioridade”.

