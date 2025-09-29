Celular roubado: como proteger seus dados antes e depois do crime

© ShutterStock

29/09/2025 06:29 ‧ há 39 minutos por Notícias ao Minuto

Ninguém sabe quando pode ser vítima de um assalto e perder o celular, mas é possível adotar algumas medidas de prevenção para minimizar os prejuízos. Com cada vez mais funções centralizadas no aparelho, como acesso a bancos, redes sociais, e-mails, contatos e senhas, a perda ou roubo pode expor informações pessoais e profissionais sensíveis.

Além do impacto financeiro, o roubo de celulares no Brasil tem sido acompanhado de fraudes e golpes, como transferências bancárias via PIX, uso de aplicativos de mensagens para pedir dinheiro a contatos e até clonagem de chips. Por isso, proteger o dispositivo e agir rapidamente em caso de furto é essencial.

O que fazer antes do roubo

Ative a autenticação em dois fatores em aplicativos de bancos, e-mail e redes sociais.

Utilize um gerenciador de senhas para criar combinações seguras e difíceis de adivinhar.

Configure alertas de login e acesso em seus serviços digitais.

Faça backups regulares das informações, de preferência em nuvem.

Ative funções de rastreamento, como Buscar iPhone no iOS ou Encontrar meu dispositivo no Android.

O que fazer depois do roubo

Bloqueie o celular imediatamente por meio das ferramentas oficiais, como iCloud ou Google.

Troque todas as senhas de serviços usados no aparelho, priorizando aplicativos de banco e e-mail.

Entre em contato com a operadora para bloquear o chip e evitar clonagens.

Registre boletim de ocorrência, já que muitos bancos exigem o documento em casos de fraude.

Avise familiares, amigos e colegas de trabalho para ficarem atentos a mensagens suspeitas.

Notifique seu banco e, se possível, peça o bloqueio preventivo de transações até garantir a segurança.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, só em 2024 foram registrados mais de 300 mil roubos e furtos de celulares no estado. Em nível nacional, o Brasil lidera o ranking mundial de fraudes digitais relacionadas a dispositivos móveis, de acordo com levantamento da empresa de cibersegurança Kaspersky.