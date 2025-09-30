Notícias ao Minuto
A rede social está experimentando uma interface que prioriza vídeos curtos, exibindo o feed de Reels assim que o usuário abre o app. A novidade traz abas específicas para amigos, recomendações e posts recentes e pode ser lançada globalmente após a fase de testes

Instagram testa novo feed com Reels em destaque ao abrir o aplicativo

© Shutterstock

30/09/2025 05:45 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Instagram

O Instagram anunciou que começará a testar uma nova interface em dois países onde, ao abrir o aplicativo no celular, os usuários verão primeiro o feed de vídeos Reels, em vez do tradicional feed com fotos e publicações.

 

Os testes serão realizados inicialmente na Coreia do Sul e na Índia. O novo design já havia aparecido na versão lançada recentemente para iPad e trará três abas distintas: uma para todas as publicações e recomendações, outra apenas para conteúdos de amigos e uma terceira dedicada às postagens mais recentes.

Os Stories continuarão sendo exibidos no topo da tela, enquanto o ícone de mensagens privadas passará a ocupar posição central na barra de navegação.

Segundo o site TechCrunch, embora a fase de testes esteja restrita a esses dois territórios, o Instagram planeja expandir a mudança para usuários em todo o mundo.

YouTube pagará R$ 130 milhões para encerrar processo por suspensão da conta de Trump

YouTube pagará R$ 130 milhões para encerrar processo por suspensão da conta de Trump

Plataforma do Google é última big tech a encerrar disputas judiciais; Meta e X já pagaram cerca de R$ 186 milhões; perfil do republicano foi suspenso em 2021, após invasão de seus apoiadores ao Capitólio, e foi reativado em 2023

Folhapress | 04:30 - 30/09/2025

