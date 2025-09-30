Instagram testa novo feed com Reels em destaque ao abrir o aplicativo

© Shutterstock

O Instagram anunciou que começará a testar uma nova interface em dois países onde, ao abrir o aplicativo no celular, os usuários verão primeiro o feed de vídeos Reels, em vez do tradicional feed com fotos e publicações.

Os testes serão realizados inicialmente na Coreia do Sul e na Índia. O novo design já havia aparecido na versão lançada recentemente para iPad e trará três abas distintas: uma para todas as publicações e recomendações, outra apenas para conteúdos de amigos e uma terceira dedicada às postagens mais recentes.

Os Stories continuarão sendo exibidos no topo da tela, enquanto o ícone de mensagens privadas passará a ocupar posição central na barra de navegação.

Segundo o site TechCrunch, embora a fase de testes esteja restrita a esses dois territórios, o Instagram planeja expandir a mudança para usuários em todo o mundo.