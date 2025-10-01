Notícias ao Minuto
Galaxy S26 Ultra: imagens revelam o novo top de linha da Samsung

Vazamento mostra design atualizado do modelo, com cantos mais arredondados e módulo de câmera redesenhado. Rumores apontam ainda para tela de 6,9 polegadas, processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 e bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido

01/10/2025 05:46 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Galaxy S26

Depois da divulgação de imagens do Galaxy S26 Pro e do Galaxy S26 Edge, agora foi a vez do modelo mais avançado da linha, o Galaxy S26 Ultra, ter detalhes revelados.

 

As imagens foram publicadas pelo site Android Headlines e correspondem a renderizações em 3D feitas a partir de arquivos CAD.

Em comparação com o Galaxy S25 Ultra, o novo topo de linha da Samsung aparenta ter cantos mais arredondados e um módulo de câmera mais definido. A configuração, no entanto, segue com três sensores posicionados verticalmente, enquanto o quarto fica ao lado direito, logo abaixo do flash e de um espaço destinado a outros sensores.

Segundo rumores, o Galaxy S26 Ultra deve trazer tela de 6,9 polegadas, processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 da Qualcomm, bateria de 5.000 mAh e suporte a carregamento rápido de 60W.

O lançamento oficial do aparelho, junto aos demais modelos da série Galaxy S26, é esperado para o início do próximo ano.

Leia Também: iPhone dobrável em 2026? Nova pista vem da rival Samsung

