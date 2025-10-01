Notícias ao Minuto
Elon Musk afirmou que a xAI está criando a Grokipedia, alternativa à Wikipedia com o assistente Grok no centro. O bilionário promete “uma grande melhoria” em relação à enciclopédia digital, mas não há data de lançamento nem detalhes sobre o funcionamento da nova plataforma

Elon Musk diz que vai lançar a Grokipedia, uma alternativa à Wikipedia

© Getty Images

01/10/2025 06:28 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Elon Musk anunciou nesta terça-feira (30) que sua empresa de inteligência artificial, a xAI, está desenvolvendo uma plataforma para rivalizar com a Wikipedia. O projeto, segundo o bilionário, se chamará Grokipedia e terá como peça central o assistente de IA Grok.

 

“Estamos desenvolvendo a Grokipedia na xAI”, escreveu Musk em sua conta no X (antigo Twitter). “Será uma grande melhoria em relação à Wikipedia. Francamente, é um passo necessário para o objetivo da xAI de compreender o universo.”

A declaração foi feita em resposta a um usuário que acusava a Wikipedia de parcialidade e de ser “mantida por um exército de ativistas de esquerda”. Musk acrescentou que a enciclopédia digital se tornou uma fonte de peso para os resultados do Google e no treinamento de modelos de IA, algo que ele considera problemático.

Apesar do anúncio, ainda não há previsão de lançamento da Grokipedia nem detalhes sobre como funcionará a plataforma.

