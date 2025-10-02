Notícias ao Minuto
Elon Musk: "Cancelem a Netflix pela saúde dos seus filhos"

Bilionário afirmou que a plataforma ameaça “a saúde das crianças” e incentivou seguidores a cancelar assinaturas. A produção Guardiões da Mansão do Terror virou alvo de críticas, enquanto o criador Hamish Steele reagiu à polêmica nas redes sociais

Elon Musk: "Cancelem a Netflix pela saúde dos seus filhos"

02/10/2025 06:47

O bilionário Elon Musk — dono da Tesla, SpaceX, X e xAI — pediu a seus seguidores que cancelem suas assinaturas da Netflix. O motivo é uma série de animação de 2022 que traz uma personagem trans.

 

A produção em questão é Guardiões da Mansão do Terror (Dead End: Paranormal Park, no original), que teve duas temporadas com dez episódios cada, lançadas em 2022. Após um usuário compartilhar um trecho em que uma personagem se assume como trans, Musk reagiu afirmando que “isso não está certo”.

O empresário passou a replicar publicações de outros usuários que também criticavam o tema e, em seguida, escreveu em sua conta: “Cancelem a Netflix pela saúde dos seus filhos”, alegando que a plataforma tenta “transformar crianças em pessoas trans”.

O criador da série, Hamish Steele, comentou a polêmica em sua página no Bluesky. “Provavelmente hoje vai ser um dia estranho”, escreveu, ao compartilhar a postagem original de Musk.

