Elon Musk: "Cancelem a Netflix pela saúde dos seus filhos"

O bilionário Elon Musk — dono da Tesla, SpaceX, X e xAI — pediu a seus seguidores que cancelem suas assinaturas da Netflix. O motivo é uma série de animação de 2022 que traz uma personagem trans.

A produção em questão é Guardiões da Mansão do Terror (Dead End: Paranormal Park, no original), que teve duas temporadas com dez episódios cada, lançadas em 2022. Após um usuário compartilhar um trecho em que uma personagem se assume como trans, Musk reagiu afirmando que “isso não está certo”.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

O empresário passou a replicar publicações de outros usuários que também criticavam o tema e, em seguida, escreveu em sua conta: “Cancelem a Netflix pela saúde dos seus filhos”, alegando que a plataforma tenta “transformar crianças em pessoas trans”.

O criador da série, Hamish Steele, comentou a polêmica em sua página no Bluesky. “Provavelmente hoje vai ser um dia estranho”, escreveu, ao compartilhar a postagem original de Musk.