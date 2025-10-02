Meta usará conversas com IA para mostrar anúncios no Facebook e Instagram

© Shutterstock

A Meta, empresa responsável por Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, anunciou que passará a exibir anúncios personalizados com base nas interações dos usuários com seu assistente de Inteligência Artificial, o Meta AI.

Na prática, isso significa que, ao perguntar ao Meta AI sobre um produto ou destino de viagem, anúncios relacionados poderão aparecer durante a navegação nas redes sociais. Além disso, se as contas de Facebook, Instagram e WhatsApp estiverem conectadas, interações feitas no WhatsApp poderão influenciar anúncios exibidos no Instagram, por exemplo.

A empresa destacou, porém, que não utilizará informações consideradas sensíveis — como religião, orientação sexual, política, saúde ou etnia — para direcionar publicidade.

As mudanças passam a valer a partir de 16 de dezembro, com notificações aos usuários sendo enviadas já a partir de 7 de outubro. Segundo o site The Verge, a nova política será aplicada na maioria dos países em que a Meta atua, exceto Reino Unido, União Europeia e Coreia do Sul, regiões onde a companhia ainda negocia com órgãos reguladores.

Paralelamente, a companhia também ganhou destaque por outro motivo: foi anunciado o novo filme sobre o Facebook, intitulado The Social Reckoning. O longa terá roteiro e direção de Aaron Sorkin e contará com Jeremy Strong, Mikey Madison, Jeremy Allen White e Bill Burr no elenco. A estreia está prevista para daqui a um ano.





