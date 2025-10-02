Aurora boreal ilumina São Petersburgo, na Rússia; veja as imagens

© X

Uma aurora boreal iluminou os céus da Rússia na noite de terça-feira (30), sendo vista desde áreas urbanas de São Petersburgo até regiões remotas da Sibéria. O fenômeno, geralmente restrito a latitudes muito ao norte, raramente pode ser observado em locais tão ao sul.

Nas redes sociais, vídeos e fotos mostraram o céu tingido de verde, despertando admiração e curiosidade. Segundo cientistas citados pelo The Economic Times, a ocorrência está ligada a uma tempestade solar incomum, causada por uma forte explosão de vento e partículas carregadas que atingiram a magnetosfera terrestre.

️ For two consecutive nights, the sky over St. Petersburg and the Leningrad region witnessed the aurora borealis.



The skyscraper "Lakhta Center" showed how this scene looked from the height of the tower.pic.twitter.com/3F5OKBD3DN — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) October 1, 2025

Tempestade solar surpreendeu os cientistas

Esse tipo de aurora acontece quando partículas solares interagem com o campo magnético da Terra, estimulando átomos de oxigênio na atmosfera e gerando luzes verdes e, em alguns casos, vermelhas. A pesquisadora Teresa Barata, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Coimbra, já havia explicado em ocasiões anteriores que se trata de um mecanismo natural de proteção do planeta contra a atividade solar intensa.

Especialistas afirmam que o atual ciclo solar está em seu pico, o que aumenta a frequência e intensidade das tempestades geomagnéticas. Embora as auroras estejam dentro das previsões científicas para este período, a intensidade e a rapidez com que esse fenômeno se manifestou surpreenderam os pesquisadores.

Com o aumento da atividade solar, novas aparições de auroras boreais podem ocorrer em regiões de latitude média, incluindo o norte da Europa, os Estados Unidos e grandes cidades da Rússia nos próximos dias.