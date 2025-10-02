Aurora boreal ilumina São Petersburgo, na Rússia; veja as imagens

Uma aurora boreal iluminou os céus da Rússia na noite de terça-feira (30), sendo vista desde áreas urbanas de São Petersburgo até regiões remotas da Sibéria. O fenômeno, geralmente restrito a latitudes muito ao norte, raramente pode ser observado em locais tão ao sul.
Nas redes sociais, vídeos e fotos mostraram o céu tingido de verde, despertando admiração e curiosidade. Segundo cientistas citados pelo The Economic Times, a ocorrência está ligada a uma tempestade solar incomum, causada por uma forte explosão de vento e partículas carregadas que atingiram a magnetosfera terrestre.
️ For two consecutive nights, the sky over St. Petersburg and the Leningrad region witnessed the aurora borealis.— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) October 1, 2025
The skyscraper "Lakhta Center" showed how this scene looked from the height of the tower.pic.twitter.com/3F5OKBD3DN
Tempestade solar surpreendeu os cientistas
Esse tipo de aurora acontece quando partículas solares interagem com o campo magnético da Terra, estimulando átomos de oxigênio na atmosfera e gerando luzes verdes e, em alguns casos, vermelhas. A pesquisadora Teresa Barata, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Coimbra, já havia explicado em ocasiões anteriores que se trata de um mecanismo natural de proteção do planeta contra a atividade solar intensa.
Especialistas afirmam que o atual ciclo solar está em seu pico, o que aumenta a frequência e intensidade das tempestades geomagnéticas. Embora as auroras estejam dentro das previsões científicas para este período, a intensidade e a rapidez com que esse fenômeno se manifestou surpreenderam os pesquisadores.
Com o aumento da atividade solar, novas aparições de auroras boreais podem ocorrer em regiões de latitude média, incluindo o norte da Europa, os Estados Unidos e grandes cidades da Rússia nos próximos dias.