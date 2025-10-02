Notícias ao Minuto
Amazon lança novo Kindle com tela colorida e bateria de longa duração

Novo eReader da Amazon traz display antirreflexo de 11 polegadas e apenas 5,4 mm de espessura. A tecnologia Colorsoft promete cores suaves que reduzem o cansaço visual e garante semanas de uso sem necessidade de recarga

02/10/2025 13:00 ‧ há 46 minutos por Notícias ao Minuto

A Amazon apresentou nesta semana novas versões do Kindle Scribe, com destaque para o Kindle Scribe Colorsoft, que passa a contar com tela colorida. O modelo mantém o tradicional display antirreflexo de 11 polegadas, agora mais fino, com apenas 5,4 mm de espessura, oferecendo mais espaço para leitura e anotações.

 

Segundo a empresa, a tecnologia Colorsoft foi projetada para suavizar as cores, diminuindo a fadiga ocular comum em telas LCD convencionais. Além disso, o recurso contribui para a eficiência energética, permitindo que o dispositivo seja utilizado por semanas sem precisar de recarga.

O Kindle Scribe Colorsoft será lançado nos Estados Unidos até o fim do ano e deve chegar a mercados europeus, como Reino Unido e Alemanha, no início de 2026. Ainda sem previsão para o Brasil.

