Nasa avança em testes de avião supersônico silencioso e prevê primeiro voo em 2025

© NASA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nasa divulgou avanços nos testes com o avião supersônico X-59. A expectativa da agência é que o primeiro voo da aeronave seja feito ainda neste ano.

O primeiro voo será realizado em baixa altitude (12 mil pés, ou 3.660 metros), em uma velocidade de aproximadamente 386 km/h, para verificar a integração dos sistemas. O objetivo dessa etapa será confirmar a aeronavegabilidade e a segurança do X-59.

O projeto é realizado com investimentos da Lockheed Martin.

Anteriormente, a Nasa previa realizar o primeiro voo em 2024, ano em que a agência apresentou o avião.

Com duração prevista de uma hora, o voo decolará de Palmdale (Califórnia) e pousará no Centro de Pesquisa de Voo Armstrong da NASA, em Edwards, no mesmo estado.

Posteriormente, os voos serão feitos em maiores altitude e velocidade.

O X-59 não é um protótipo, mas sim um experimento. No entanto, a ideia é que os dados coletados na missão pavimentem o caminho para uma nova geração de aeronaves comerciais.

A expectativa da Nasa é que o barulho provocado pelo X-59 seja como um "baque silencioso". A intensidade esperada deve chegar perto dos 75 decibéis –abaixo dos mais de 100 decibéis que eram registrados nos voos supersônicos do Concorde.

Pesquisadores instalaram, na aeronave, vários sensores que coletam áudio, vídeo e outros dados sobre o avião. O sistema é chamado de FTIS (Sistema de Instrumentação de Testes em Voo, na tradução).

O FTIS já gerou mais de 8.000 arquivos em 237 dias de gravações. Esse histórico fornece um registro que ajuda os engenheiros a verificar a prontidão da aeronave para o voo.