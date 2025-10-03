Perplexity libera navegador Comet com IA de forma gratuita para todos

Notícias ao Minuto
Antes restrito a um plano de 200 dólares mensais, o Comet passa a ser gratuito em definitivo. O navegador integra o Perplexity AI, capaz de responder perguntas, resumir conteúdos e redigir e-mails, e busca combater o excesso de informações de baixa qualidade na internet

© Shutterstock

03/10/2025 05:33 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Perplexity

A Perplexity anunciou que o Comet, seu navegador de internet com inteligência artificial integrada, agora está disponível gratuitamente para todos os usuários. Antes, o acesso era restrito a assinantes de um plano que custava 200 dólares (cerca de R$ 1.100) por mês.

 

O Comet tem como diferencial o uso do Perplexity AI, um mecanismo de busca e assistente capaz de responder perguntas, resumir informações e até redigir e-mails sob demanda.

Segundo a empresa, o navegador “se tornou o mais procurado da internet” e a gratuidade não será temporária. “Queremos criar uma internet melhor, e isso precisa ser acessível a todos”, afirmou o CEO da Perplexity, Aravind Srinivas.

Ele destacou ainda que a proposta é ajudar os usuários a escapar de conteúdos de baixa qualidade. “Será cada vez mais fácil produzir ‘lixo’ online e mais difícil diferenciar se algo foi criado por uma IA ou por um humano”, disse.

