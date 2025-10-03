Xiaomi lança 15T no Brasil com câmera mais potente e preço de iPhone

© Getty

(FOLHAPRESS) - A Xiaomi lançou nesta quarta-feira (2) no Brasil os smartphones 15T e 15T Pro, os modelos premium vendidos pela marca no país.

Com acabamento em alumínio e recursos mais avançados, a linha oferece um conjunto de câmeras desenvolvido em parceria com a marca alemã de lentes Leica. A promessa é capturar mais detalhes com recursos de inteligência artificial e um zoom óptico de 5x na versão Pro, a mais cara.

O Xiaomi 15T e o 15T Pro custam, respectivamente, R$ 7.499 e R$ 8.999 na versão com 512 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM. Na versão padrão, é um aumento de R$ 1.500 em relação ao preço do modelo do ano passado, e se aproxima do valor oficial do recém-lançado iPhone 17, de R$ 7.999.

Conhecida no país principalmente por modelos mais em conta, a Xiaomi enfrenta neste ano um cenário diferente do de 2019, quando era a única marca chinesa do setor com operações locais.

Só neste ano, as marcas Honor e Jovi passaram a comercializar no país, a Realme anunciou produção local e a Huawei retomou a venda de celulares.

A DL Distribuidora, representante da Xiaomi e da Honor no país, também enfrenta a competição com o mercado cinza, alvo de ações da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). O Xiaomi 14T, do ano passado, por exemplo, sai por cerca de R$ 3.000 em plataformas de ecommerce -ou R$ 5.999 no site oficial.

Para Luciano Barbosa, diretor de produtos da DL, o mercado atual é desafiador, mas o aumento da concorrência ainda não causou uma redução nas vendas da Xiaomi.

"O brasileiro vai pesquisar muito mais antes de tomar a decisão de compra, tanto por ter mais opções no mercado, quanto por ser um dispositivo que tem um preço médio maior", disse.

A versão T da série numerada da Xiaomi, sua principal, é geralmente comparada aos modelos econômicos da Samsung e da Apple, como o Galaxy S25 FE e o iPhone 16e. Os principais da linha não são vendidos no país.

O 15T Pro passou por uma reformulação no design, com bordas e acabamentos mais arredondados e maior resistência no corpo (17%) e na tela (6%).

O sistema de câmeras triplo continua com sensores de 50 MP, agora desenvolvidos pela própria Xiaomi. O modelo mais caro tem um sensor mais novo (Light Fusion 900) e oferece maior qualidade na câmera teleobjetiva, para fotos feitas a maior distância, com zoom óptico de 5x e digital de 20x.

Uma das principais novidades é o Xiaomi Offline Communication, que permite conexão entre os mesmos modelos e quem estiver a até 1,9 km de distância (no 15T Pro), mesmo sem rede celular e wifi. Isso foi possibilitado por um chip de conexão proprietário da empresa, que melhora as antenas celulares e Bluetooth.

Em vídeo, a empresa sugere trilhas e turismo em áreas remotas como potenciais casos de uso.

No desempenho, o chip MediaTek Dimensity 9400+ da versão 15T Pro, com até 3,73 GHz de velocidade, oferece uma performance geral 12% maior do que a geração anterior. Para processamento de IA no dispositivo, o aumento foi de 20%. A empresa não ofereceu comparativos para o 15.

O modelo básico também tem uma tela de 120 Hz (menos fluida que a de 144 Hz do Pro) e usa o processador da geração anterior, MediaTek Dimensity 8400-Ultra, de até 3,25 GHz. Ambas as versões têm baterias de 5.500 mAh, que prometem 15,2 horas de uso ininterrupto.

O HyperOS 3, nova versão do sistema operacional baseado em Android usado pela marca, recebeu uma repaginação no visual e uma melhoria na fluidez, o que segundo a marca vai deixar o uso mais intuitivo.

O sistema operacional agora disponibiliza o HyperIsland, central de notificações dinâmica ao redor da câmera frontal, no topo da tela, similar ao que a Apple oferece na Ilha Dinâmica desde o iPhone 14 Pro em 2022.

A atualização também promete melhorias na conexão entre dispositivos da própria Xiaomi e da Apple. Os novos aparelhos conseguem, por exemplo, espelhar a tela e enviar arquivos com mais facilidade para iPhones e MacBooks.

IA também recebeu destaque, com integração com o GPT-4o Mini no modo DeepThink e capacidade de reconhecer o que é exibido na tela para produzir textos. O sistema também é capaz de transcrever, traduzir e reduzir ruídos de gravações de voz e chamadas.

A chegada do 15T no Brasil ocorre dias depois do lançamento chinês do Xiaomi 17 -a marca pulou o 16. O modelo mais avançado concorre diretamente com os principais modelos da Apple, de quem emprestou a nomenclatura Pro e Pro Max neste ano, e da Samsung.