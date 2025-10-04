Jeff Bezos aposta que futuro dos data centers é no espaço e elogia boom da IA

© <p>Getty Images</p>

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - Em uma rara aparição pública, Jeff Bezos -que agora é presidente executivo da Amazon após deixar o cargo de CEO em 2021- foi entrevistado no palco da Italian Tech Week por John Elkann, o bilionário herdeiro da dinastia Agnelli e presidente das montadoras Stellantis e Ferrari, nesta sexta-feira (3).

Na abrangente conversa, o fundador da Amazon e da empresa de foguetes Blue Origin elogiou o boom de IA (inteligência artificial) e apostou que o futuro dos data centers -que se espalham rapidamente justamente por causa da demanda da IA- está no espaço.

Para Bezos, data centers em escala de gigawatts serão construídos no espaço dentro dos próximos dez a 20 anos, prevendo que eles eventualmente superarão os baseados na Terra graças à energia solar ininterrupta. Ele também disse acreditar que milhões de pessoas estarão vivendo no espaço "nas próximas décadas".

O número desses enormes centros, que armazenam infraestrutura de computação, está crescendo exponencialmente à medida que o mundo usa cada vez mais IA e computação em nuvem, gerando um aumento na demanda por eletricidade e água para resfriar seus servidores.

O conceito de data centers baseados no espaço está ganhando força entre grandes empresas de tecnologia, à medida que as necessidades de energia para manter tais operações na Terra estão crescendo drasticamente.

"Esses clusters gigantes de treinamento serão mais bem construídos no espaço, porque temos energia solar lá, 24 horas por dia, sete dias por semana. Não há nuvens, nem chuva, nem clima", disse Bezos. "Seremos capazes de superar o custo dos data centers terrestres no espaço nas próximas décadas."

Bezos disse que a mudança para a infraestrutura orbital faz parte de uma tendência mais ampla de usar o espaço para melhorar a vida na Terra. "Isso já aconteceu com os satélites meteorológicos. Já aconteceu com os satélites de comunicação. O próximo passo serão os data centers e, depois, outros tipos de manufatura", disse.

A melhora da vida humana também foi um dos argumentos de Bezos para elogiar os investimentos crescentes em IA e afirmar que esse boom está alimentando um tipo "bom" de bolha, que trará benefícios duradouros para a sociedade mesmo se os preços das ações colapsarem.

"A bolha bancária, a crise no sistema bancário, isso é simplesmente ruim, como em 2008. Essas bolhas a sociedade quer evitar", disse ele. "As que são industriais não são nem de perto tão ruins, podem até ser boas. Porque quando a poeira baixa e você vê quem são os vencedores -a sociedade se beneficia dessas invenções", continuou. "Isso é o que vai acontecer aqui também. Isso é real. Os benefícios da IA para a sociedade serão gigantescos."

Pouco antes das declarações de Bezos no evento, o chefe do Goldman Sachs, David Solomon, havia alertado que muito do capital sendo investido em IA "acabará não gerando retornos", embora tenha admitido que ainda não estava claro se o mercado de tecnologia estava em uma bolha.

"Estamos no início do filme, não no final do filme", acrescentou. "Não ficaria surpreso se nos próximos 12-24 meses víssemos uma queda nos mercados de ações, mas isso não deveria ser surpreendente dado o avanço que tivemos."

