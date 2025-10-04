Notícias ao Minuto
Empresa dos EUA quer realizar entregas a partir do Espaço

A Inversion foi fundada em 2021 e quer construir uma rede de aeronaves que, a partir da órbita da Terra, podem aterrar e levar qualquer carga até qualquer ponto do globo em menos de uma hora.

© Inversion

04/10/2025 06:30 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Tech

Inversion

Uma nova empresa aeroespacial chamada Inversion quer construir um sistema de transporte que permita realizar entregas em qualquer parte do mundo em apenas uma hora.

 

Esse sistema de transporte depende da Arc, uma aeronave capaz de transportar até 225 kg, que foi apresentada nesta semana a partir da fábrica da Inversion em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Nossa missão é posicionar previamente as Arcs em órbita e mantê-las lá por até cinco anos, podendo ser acionadas para, de forma autônoma, pousar em qualquer lugar quando necessário e levar a carga até o destino desejado em menos de uma hora”, explicou o cofundador e CEO da Inversion, Justin Fiaschetti, em entrevista ao site Ars Technica.

Fiaschetti afirmou que, apesar de o espaço normalmente ser visto como um destino, o “verdadeiro valor econômico está em acessar todo o globo”, destacando que esse foi o princípio seguido na fundação da Inversion em 2021.

A Inversion planeja lançar o primeiro veículo Arc até o fim de 2026.

Leia Também: Rumble entra em parceria estratégica com a Perplexity, especializada em IA

