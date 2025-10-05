Criar ou editar vídeos com IA? Aqui tem três sugestões

Notícias ao Minuto
A popularidade da nova app Sora da OpenAI fez com que mais pessoas procurassem aplicações para criarem ou editarem vídeos com recurso a IA. Dado que esta app está disponível de forma (ainda) muito limitada, aqui tem três alternativas.

05/10/2025 06:28

Tech

INTELIGÊNCIA-ARTIFICIAL

A OpenAI lançou nesta semana a Sora, um aplicativo dedicado à criação de vídeos com Inteligência Artificial que também permite aos usuários compartilharem suas criações em um feed próprio – criando assim uma experiência de compartilhamento de vídeos parecida com o TikTok.

 

Por enquanto, o app está disponível apenas nos Estados Unidos e no Canadá, e somente por convite, o que significa que um número (muito) limitado de pessoas tem acesso à Sora.

Se você está pensando em testar aplicativos que permitem criar ou editar vídeos usando ferramentas de Inteligência Artificial, o site TechTudo preparou uma lista com três boas opções que podem atender às suas necessidades.

Você pode conferir essas sugestões na galeria acima.

