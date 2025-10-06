Elon Musk mostra robô da Tesla praticando kung fu em novo vídeo

© X / elonmusk

O bilionário Elon Musk publicou um novo vídeo do Optimus, robô humanoide desenvolvido pela Tesla, em que o protótipo aparece realizando movimentos de kung fu em uma espécie de treino coreografado com um humano.

Embora o objetivo do exercício não tenha sido detalhado, o site Digital Trends aponta que o treinamento pode estar relacionado ao aperfeiçoamento da precisão e da fluidez dos movimentos do robô. No vídeo, o Optimus executa golpes e defesas típicas das artes marciais chinesas, mantendo a sequência com boa coordenação.

Nos comentários da publicação, Musk destacou que o robô não está sendo controlado remotamente, e sim operado de forma autônoma por meio de inteligência artificial.

Apresentado como um projeto voltado para tarefas domésticas e operacionais, o Optimus não foi desenvolvido para combate, mas o próprio Musk comentou em tom descontraído que “essas habilidades podem ser úteis um dia”.

A Tesla ainda não definiu uma data para o início da produção em larga escala, mas estima que até 2030 a linha de montagem possa alcançar um milhão de unidades do robô.