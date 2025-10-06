Notícias ao Minuto
Procurar

Elon Musk mostra robô da Tesla praticando kung fu em novo vídeo

O bilionário divulgou imagens do Optimus executando movimentos de artes marciais com um humano. O robô atua de forma autônoma, sem controle remoto, e a Tesla pretende produzir até um milhão de unidades até 2030

Elon Musk mostra robô da Tesla praticando kung fu em novo vídeo Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Elon Musk mostra robô da Tesla praticando kung fu em novo vídeo

O bilionário divulgou imagens do Optimus executando movimentos de artes marciais com um humano. O robô atua de forma autônoma, sem controle remoto, e a Tesla pretende produzir até um milhão de unidades até 2030

© X / elonmusk

© X / elonmusk

Notícias ao Minuto
06/10/2025 07:00 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Tesla

O bilionário Elon Musk publicou um novo vídeo do Optimus, robô humanoide desenvolvido pela Tesla, em que o protótipo aparece realizando movimentos de kung fu em uma espécie de treino coreografado com um humano.

 

Embora o objetivo do exercício não tenha sido detalhado, o site Digital Trends aponta que o treinamento pode estar relacionado ao aperfeiçoamento da precisão e da fluidez dos movimentos do robô. No vídeo, o Optimus executa golpes e defesas típicas das artes marciais chinesas, mantendo a sequência com boa coordenação.

Nos comentários da publicação, Musk destacou que o robô não está sendo controlado remotamente, e sim operado de forma autônoma por meio de inteligência artificial.

Apresentado como um projeto voltado para tarefas domésticas e operacionais, o Optimus não foi desenvolvido para combate, mas o próprio Musk comentou em tom descontraído que “essas habilidades podem ser úteis um dia”.

A Tesla ainda não definiu uma data para o início da produção em larga escala, mas estima que até 2030 a linha de montagem possa alcançar um milhão de unidades do robô.

Três jovens morrem queimados após falha em portas de Tesla nos EUA

Três jovens morrem queimados após falha em portas de Tesla nos EUA

Estudantes da Califórnia morreram presos dentro de um Tesla Cybertruck após o carro pegar fogo em um acidente. A falha elétrica travou as portas, impedindo a fuga das vítimas. A família acusa a montadora de negligência e “desprezo consciente” pela segurança

Notícias ao Minuto | 06:20 - 06/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

tech

Tech

As dicas de segurança de um ex-agente do Serviço Secreto dos EUA

2

tech

Tesla

Elon Musk mostra robô da Tesla praticando kung fu em novo vídeo

3

tech

Inteligência Artificial

AMD e OpenAI fecham parceria para construir data center IA

4

tech

Xiaomi 15T

Xiaomi lança 15T no Brasil com câmera mais potente e preço de iPhone