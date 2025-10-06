Notícias ao Minuto
Procurar

Polónia registra número recorde de cibertaques que atribui à Rússia

Polônia registra número recorde de 170 mil ataques cibernéticos em 2025, volume 50% maior que no ano anterior. Governo acusa a Rússia de liderar ofensiva digital em meio à guerra na Ucrânia e amplia orçamento de cibersegurança para 1 bilhão de euros no próximo ano

Polónia registra número recorde de cibertaques que atribui à Rússia

© Lusa

Notícias ao Minuto
06/10/2025 13:30 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Ciberataque

A Polônia registrou neste ano 170 mil ataques cibernéticos, o maior número já contabilizado e muito acima dos 111 mil incidentes de 2024, segundo informou nesta segunda-feira (6) o governo do país, que atribuiu a maior parte deles à Rússia.

 

O vice-primeiro-ministro e ministro de Assuntos Digitais, Krzysztof Gawkowski, afirmou em entrevista à TV estatal que entre 700 e 800 ataques diários representam uma ameaça à segurança nacional.

“Muitos desses ataques têm uma clara marca russa”, disse Gawkowski, segundo a agência espanhola EFE.

O ministro prevê um aumento das ameaças e desafios no campo digital, mas garantiu que os serviços poloneses conseguem repelir a grande maioria das ofensivas.

Recentemente, o governo anunciou o aumento do orçamento destinado à cibersegurança para 1 bilhão de euros em 2025.

A Polônia é vista como um dos principais alvos de sabotagens digitais dentro da União Europeia. Para Varsóvia, os ataques fazem parte da chamada guerra híbrida conduzida pela Rússia.

Entre os casos registrados, houve episódios que forçaram a suspensão temporária de operações hospitalares e tentativas de invasão a redes de tecnologia de grandes cidades, com o objetivo de interromper o abastecimento de água, ações que foram contidas antes de afetar os usuários.

O setor energético também está entre os principais alvos, com mais de 4 mil incidentes em 2024 atingindo instituições ligadas à área.

Veículos de imprensa foram igualmente afetados, e a agência pública PAP sofreu um ataque coordenado que resultou na publicação de uma notícia falsa sobre uma mobilização nacional. Na ocasião, Gawkowski afirmou que a ofensiva foi orquestrada pela Rússia, com o objetivo de paralisar o país.

A Polônia, membro da Otan desde 1999 e da União Europeia desde 2004, é um dos maiores aliados da Ucrânia, com quem compartilha mais de 500 quilômetros de fronteira, e enfrenta há mais de dois anos as consequências da invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.

Rússia rejeita acusações de envio de drones e alerta para escalada na Europa

Rússia rejeita acusações de envio de drones e alerta para escalada na Europa

Kremlin reage a acusações de Berlim e nega envolvimento no envio de drones à União Europeia. Moscou acusa a Otan e países europeus de fomentar tensões militares e alerta que o aumento de manobras e da presença ocidental na fronteira pode levar a uma nova escalada

Notícias ao Minuto | 11:15 - 06/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

tech

Tech

As dicas de segurança de um ex-agente do Serviço Secreto dos EUA

2

tech

Ciberataque

Polónia registra número recorde de cibertaques que atribui à Rússia

3

tech

Tesla

Elon Musk mostra robô da Tesla praticando kung fu em novo vídeo