TikTok é acusado de sugerir conteúdo sexual a usuários de 13 anos

© Shutterstock

A organização de direitos humanos Global Witness divulgou uma investigação que acusa o TikTok de recomendar conteúdos pornográficos e altamente sexualizados a usuários de apenas 13 anos.

O estudo foi realizado no Reino Unido e envolveu a criação de sete contas na plataforma, todas registradas com a idade mínima permitida pela rede social. As contas foram abertas em celulares novos, sem histórico de uso ou navegação.

Mesmo com o modo de restrição ativado que deveria limitar o acesso a conteúdos sensíveis, as sugestões de pesquisa exibidas pelo TikTok eram fortemente sexualizadas, segundo o relatório. Investigadores também encontraram vídeos com cenas de sexo disfarçados em outros conteúdos, o que driblou o sistema de moderação da empresa, informou a BBC.

“O TikTok não está apenas falhando em impedir que crianças vejam conteúdo impróprio, ele está sugerindo esse tipo de material assim que as contas são criadas”, afirmou a Global Witness em comunicado, acrescentando que os resultados da apuração causaram “grande choque” até entre os próprios pesquisadores.

Em resposta ao jornal The Guardian, o TikTok declarou que removeu os vídeos identificados e realizou ajustes no algoritmo de sugestões de pesquisa logo após ser contatado pela ONG.

“Assim que fomos informados sobre as alegações, iniciamos uma investigação imediata, removemos o conteúdo que violava nossas políticas e fizemos melhorias na funcionalidade de recomendação de buscas”, disse um porta-voz da plataforma.