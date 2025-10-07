Notícias ao Minuto
TikTok é acusado de sugerir conteúdo sexual a usuários de 13 anos

Investigação da ONG Global Witness aponta que o algoritmo do TikTok recomendou vídeos pornográficos e sexualizados a contas registradas como de adolescentes de 13 anos. A empresa afirmou ter removido os conteúdos e ajustado o sistema de sugestões após ser notificada sobre as denúncias

TikTok é acusado de sugerir conteúdo sexual a usuários de 13 anos

07/10/2025 06:30 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

A organização de direitos humanos Global Witness divulgou uma investigação que acusa o TikTok de recomendar conteúdos pornográficos e altamente sexualizados a usuários de apenas 13 anos.

 

O estudo foi realizado no Reino Unido e envolveu a criação de sete contas na plataforma, todas registradas com a idade mínima permitida pela rede social. As contas foram abertas em celulares novos, sem histórico de uso ou navegação.

Mesmo com o modo de restrição ativado  que deveria limitar o acesso a conteúdos sensíveis, as sugestões de pesquisa exibidas pelo TikTok eram fortemente sexualizadas, segundo o relatório. Investigadores também encontraram vídeos com cenas de sexo disfarçados em outros conteúdos, o que driblou o sistema de moderação da empresa, informou a BBC.

“O TikTok não está apenas falhando em impedir que crianças vejam conteúdo impróprio, ele está sugerindo esse tipo de material assim que as contas são criadas”, afirmou a Global Witness em comunicado, acrescentando que os resultados da apuração causaram “grande choque” até entre os próprios pesquisadores.

Em resposta ao jornal The Guardian, o TikTok declarou que removeu os vídeos identificados e realizou ajustes no algoritmo de sugestões de pesquisa logo após ser contatado pela ONG.

“Assim que fomos informados sobre as alegações, iniciamos uma investigação imediata, removemos o conteúdo que violava nossas políticas e fizemos melhorias na funcionalidade de recomendação de buscas”, disse um porta-voz da plataforma.

