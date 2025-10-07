OpenAI transforma o ChatGPT em plataforma de aplicativos interativos

© X / OpenAI

A OpenAI abriu a semana com o Dev Day, seu evento anual voltado a desenvolvedores, e anunciou uma série de novidades que reforçam o peso do ChatGPT no mercado global de inteligência artificial. Segundo a empresa, o chatbot já é utilizado por mais de 800 milhões de pessoas por semana, um número que consolida a ferramenta como uma das mais populares do mundo.

Entre as principais novidades, a OpenAI revelou que os desenvolvedores agora poderão criar aplicativos diretamente dentro do ChatGPT, transformando a plataforma em um ecossistema próprio de apps interativos e personalizados. A empresa também anunciou que, a partir desta segunda-feira (6), usuários poderão interagir com serviços externos como Booking, Spotify, Coursera e Canva sem sair do ChatGPT.

Na prática, isso significa que o usuário poderá, por exemplo, pedir ao ChatGPT para encontrar uma hospedagem no Booking, criar um design no Canva ou buscar uma playlist no Spotify, tudo dentro da própria conversa. A funcionalidade estará disponível para todos os usuários, incluindo os que utilizam a versão gratuita.

O CEO e cofundador da OpenAI, Sam Altman, afirmou que o objetivo é tornar o ChatGPT uma plataforma cada vez mais útil e versátil. “Queremos que o ChatGPT ajude as pessoas a serem mais produtivas, criativas e a aprenderem mais rápido. As novas aplicações dentro da ferramenta vão permitir uma geração de apps interativos, adaptativos e personalizados, com os quais é possível conversar”, disse durante a apresentação.

Com a integração de aplicativos e a abertura para desenvolvedores externos, o ChatGPT se aproxima de um modelo semelhante ao de sistemas operacionais como o Android da Google e o iOS da Apple, agora com foco total em inteligência artificial.