Brasil Game Show terá testes de Switch 2 e participação de Hideo Kojima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A BGS (Brasil Game Show) chega à sua 16ª edição a partir desta quinta-feira (9). O evento se estende até o domingo (12), no Dia das Crianças. Considerado um dos maiores festivais de games da América, reuniu 306 mil visitantes no ano passado.

O evento, que antes acontecia no Expo Center Norte, estreia este ano no Distrito Anhembi, na região norte de São Paulo. Os cinco pavilhões do espaço serão ocupados por estandes de jogos, lojas de itens geeks, arena dedicada a desenvolvedores independentes e um palco de 5.000 m² para partidas ao vivo de e-sports.

O destaque das atrações internacionais é o diretor japonês Hideo Kojima, criador de "Death Stranding 2: On the Beach". O jogo é considerado um dos maiores lançamentos do ano e tem Norman Reedus, ator de "The Walking Dead", como protagonista.

Desta vez Kojima, que também é criador da série "Metal Gear", integra o júri do concurso de cosplays e realiza sessões de encontro com fãs. Ela faz parte da agenda no sábado e no domingo.

Outros convidados são Naoki Hamaguchi, diretor de "Final Fantasy VII: Remake", e Yoko Shimomura, compositora de "Street Fighter 2" e da trilha sonora da franquia Kingdom Hearts. Também se apresentam ao vivo as orquestras PlayStation The Concert e A New World, com faixas de "Final Fantasy".

Das novidades dos videogames, uma das mais esperadas é a possibilidade de testar o Switch 2. Será o primeiro evento nacional em que os fãs poderão realizar testes com o novo console da Nintendo, lançado em junho deste ano.

Outra atração é a The Pokémon Company International, que estreará com seu estande oficial. A empresa apresenta "Pokémon Legends: Z-A", a ser lançado em 16 de outubro, além de atividades interativas para "treinadores" que queiram evoluir os seus pokémon.

Também haverá competição de "Brawl Stars" valendo as últimas quatro vagas para concorrer no campeonato mundial do jogo mobile. Além da classificação, serão distribuídos cerca de R$ 270 mil em prêmios durante o torneio.

Os ingressos custam a partir de R$ 154, para a sexta-feira, meia-entrada. Para ter direito à modalidade, basta doar um quilo de alimento não perecível. No domingo, o tíquete sai por R$ 219. Já os ingressos para o sábado estão esgotados.

As opções de passaporte concedem acesso ao evento nos três dias, além de benefícios como entrada antecipada e brindes promocionais. Os pacotes variam entre R$ 458 e R$ 2.499. Todos os ingressos estão disponíveis no site da BGS.

BRASIL GAME SHOW

Distrito Anhembi - av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte

Qui. (9) a dom. (12), das 13h às 21h.