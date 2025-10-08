Google expande Modo IA da Pesquisa para mais de 200 países e territórios

© Lusa

O Google anunciou que começou a expandir o Modo IA da Pesquisa para 36 novos idiomas e quase 50 novos países e territórios, alcançando agora mais de 200 regiões no total.

De acordo com a empresa, o Modo IA é “a experiência de busca mais poderosa com inteligência artificial”, oferecendo raciocínio mais avançado, recursos multimodais e a possibilidade de aprofundar o tema com perguntas de acompanhamento e links úteis para outras páginas da web.

O recurso foi criado para entender melhor a intenção do usuário, seja na hora de buscar produtos, planejar uma viagem ou explorar um novo assunto. “O Modo IA foi projetado para compreender o que você realmente procura e ajudá-lo a encontrar isso”, afirma o Google.

Segundo a empresa, a ferramenta oferece uma nova e intuitiva maneira de lidar com perguntas complexas ou multifacetadas, além de responder a questões complementares dentro da mesma busca.

Com base em uma versão personalizada dos modelos avançados Gemini, o sistema permite que o usuário faça perguntas mais elaboradas — que antes exigiam várias pesquisas separadas.

“Nos bastidores, o Modo IA usa nossa técnica de segmentação da pesquisa, dividindo a sua pergunta em subtópicos e realizando diversas buscas simultaneamente”, explica o Google. “Isso permite que o sistema vá mais fundo na web, ajudando a descobrir conteúdos incríveis e altamente relevantes para o que você quer saber.”