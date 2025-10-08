WhatsApp libera tradução de mensagem para iPhone com suporte a 21 idiomas

© Shutterstock

Depois de ter sido anunciada a nova função de tradução de mensagens no WhatsApp, a atualização começou a ser liberada para usuários de iPhone.

Segundo o site WABetaInfo, o recurso de tradução está chegando aos aparelhos da Apple com a versão 25.28.74 do aplicativo. Isso significa que, após instalar a atualização, os usuários poderão traduzir mensagens diretamente dentro do WhatsApp assim que a função for ativada.

De acordo com as informações publicadas, a ferramenta será compatível com 21 idiomas, incluindo português do Brasil, espanhol, árabe, hindi e russo.

Para usar o recurso, será necessário baixar previamente os pacotes de idiomas correspondentes, garantindo que as traduções sejam feitas localmente no dispositivo. Como o WhatsApp utiliza criptografia de ponta a ponta, nenhuma informação das mensagens será enviada aos servidores da Meta durante o processo de tradução.

© WABetaInfo