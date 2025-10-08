Notícias ao Minuto
"Tempos assustadores". Youtuber MrBeast preocupado com impacto de IA

O criador de conteúdo mais popular do YouTube manifestou preocupação com o impacto da inteligência artificial na produção de vídeos e no futuro da plataforma, após o lançamento do app Sora, da OpenAI, que cria vídeos automaticamente

08/10/2025 12:45 ‧ há 28 minutos por Notícias ao Minuto

O youtuber Jimmy Donaldson, conhecido mundialmente como MrBeast, usou a rede social X para expressar preocupação com o futuro da criação de conteúdo diante do avanço da inteligência artificial.

 

“Quando os vídeos feitos por inteligência artificial forem tão bons quanto os vídeos normais, fico me perguntando o que acontecerá com o YouTube e como isso vai impactar os milhões de criadores que vivem disso”, escreveu MrBeast, descrevendo o momento como “tempos assustadores”.

Segundo o Business Insider, o influenciador já havia tentado lançar, em junho, uma ferramenta de IA para ajudar criadores do YouTube a gerar miniaturas automaticamente. A iniciativa, no entanto, foi alvo de críticas e acabou sendo abandonada.

As declarações de MrBeast ocorrem logo após o lançamento da Sora, aplicativo gratuito da OpenAI que permite criar vídeos usando inteligência artificial. Por enquanto, o app está disponível apenas nos Estados Unidos e no Canadá, e exclusivamente para iPhone, mas deve chegar em breve a outros países e também a dispositivos Android.

