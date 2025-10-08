"Tempos assustadores". Youtuber MrBeast preocupado com impacto de IA

© Getty Images

O youtuber Jimmy Donaldson, conhecido mundialmente como MrBeast, usou a rede social X para expressar preocupação com o futuro da criação de conteúdo diante do avanço da inteligência artificial.

“Quando os vídeos feitos por inteligência artificial forem tão bons quanto os vídeos normais, fico me perguntando o que acontecerá com o YouTube e como isso vai impactar os milhões de criadores que vivem disso”, escreveu MrBeast, descrevendo o momento como “tempos assustadores”.

Segundo o Business Insider, o influenciador já havia tentado lançar, em junho, uma ferramenta de IA para ajudar criadores do YouTube a gerar miniaturas automaticamente. A iniciativa, no entanto, foi alvo de críticas e acabou sendo abandonada.

As declarações de MrBeast ocorrem logo após o lançamento da Sora, aplicativo gratuito da OpenAI que permite criar vídeos usando inteligência artificial. Por enquanto, o app está disponível apenas nos Estados Unidos e no Canadá, e exclusivamente para iPhone, mas deve chegar em breve a outros países e também a dispositivos Android.

When AI videos are just as good as normal videos, I wonder what that will do to YouTube and how it will impact the millions of creators currently making content for a living.. scary times. — MrBeast (@MrBeast) October 5, 2025