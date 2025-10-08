Streaming Hulu chega ao Brasil e substitui Star dentro do catálogo atual do Disney+

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Star, que no ano passado se juntou ao Disney+, foi substituída pelo Hulu na plataforma nesta quarta-feira. A mudança inclui a América Latina. Isso faz do serviço da Disney a nova casa do Hulu, que já tem reunido numa seção do Disney+ seu catálogo com filmes, séries, estreias exclusivas e produções locais.

Todo o conteúdo que já estava disponível no serviço de streaming passa a fazer parte desse segmento, junto de conteúdos próprios da Hulu que foram agora adicionados ao Disney+. Entre os títulos aos quais os assinantes já tinham acesso estão séries como "Only Murders in the Building", "O Urso", "Alien: Earth" e "Os Simpsons".

As estreias exclusivas, por sua vez, contam com projetos como "Tudo Justo", "Dinastia: O Caso Murdaugh", The Kardashians e produções nacionais como "Amor da Minha Vida" e a sexta temporada de "Impuros".