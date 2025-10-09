Notícias ao Minuto
Astronauta registra da órbita “trem” de satélites Starlink da SpaceX

O americano Don Pettit, ex-integrante da Estação Espacial Internacional, divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra a passagem de satélites Starlink vistos do espaço. A SpaceX já tem mais de 8 mil unidades em órbita e planeja expandir a constelação para 42 mil

Astronauta registra da órbita "trem" de satélites Starlink da SpaceX
O americano Don Pettit, ex-integrante da Estação Espacial Internacional, divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra a passagem de satélites Starlink vistos do espaço. A SpaceX já tem mais de 8 mil unidades em órbita e planeja expandir a constelação para 42 mil

09/10/2025 07:15

Desde o início do projeto Starlink, da SpaceX, diversas pessoas relatam nas redes sociais avistamentos misteriosos no céu noturno, confundindo o movimento dos satélites com o de estrelas.

 

Agora, o astronauta Don Pettit, que recentemente integrou a tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS), compartilhou em sua conta na rede social X (antigo Twitter) um vídeo mostrando como a passagem desses satélites é vista do espaço.

“Meu melhor registro em órbita de um ‘trem’ de satélites Starlink”, escreveu Pettit na legenda da gravação, que mostra uma sequência de pontos luminosos se movendo em linha reta, como um comboio.

Segundo o site Digital Trends, a SpaceX já tem mais de 8 mil satélites Starlink em operação na órbita terrestre. A empresa, de propriedade de Elon Musk, pretende expandir a rede para cerca de 42 mil satélites nos próximos anos, a fim de ampliar a cobertura global de internet de alta velocidade.
 
  Pode ver acima o vídeo captado por Pettit.

