Streamer transmite parto ao vivo na Twitch e emociona 30 mil pessoas

© Twitch / Fandy

A streamer Fandy transmitiu ao vivo, pela plataforma Twitch, o nascimento de sua filha, atraindo quase 30 mil espectadores. Durante as mais de oito horas de transmissão, o público enviou mensagens de apoio enquanto ela interagia em meio ao trabalho de parto.

O parto aconteceu em casa, com Fandy sendo acompanhada por amigos e familiares. O nascimento ocorreu em uma piscina própria para partos, e a bebê recebeu o nome de Luna, segundo informações do site Dexerto.

A iniciativa gerou debate na comunidade da Twitch sobre se a transmissão poderia violar as regras da plataforma. No entanto, o caso parece ter sido bem recebido, já que até o CEO da Twitch, Dan Clancy, deixou uma mensagem de apoio no chat durante o evento.

“Fandy, muita sorte e parabéns. Desejo o melhor nesta nova jornada”, escreveu o executivo.





Pode ver acima o momento do nascimento da bebê de Fandy.