Notícias ao Minuto
Procurar

Streamer transmite parto ao vivo na Twitch e emociona 30 mil pessoas

A criadora de conteúdo Fandy registrou o nascimento da filha Luna em uma transmissão de mais de oito horas, acompanhada por amigos e familiares. O parto, feito em casa, gerou debate sobre as regras da Twitch, mas até o CEO da plataforma enviou uma mensagem de apoio

Streamer transmite parto ao vivo na Twitch e emociona 30 mil pessoas Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Streaming Hulu chega ao Brasil e substitui Star dentro do catálogo atual do Disney+

Streaming Hulu chega ao Brasil e substitui Star dentro do catálogo atual do Disney+

"Tempos assustadores". Youtuber MrBeast preocupado com impacto de IA

"Tempos assustadores". Youtuber MrBeast preocupado com impacto de IA

Verizon e AST SpaceMobile anunciam acordo definitivo para banda larga espacial nos EUA

Verizon e AST SpaceMobile anunciam acordo definitivo para banda larga espacial nos EUA

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Streamer transmite parto ao vivo na Twitch e emociona 30 mil pessoas

A criadora de conteúdo Fandy registrou o nascimento da filha Luna em uma transmissão de mais de oito horas, acompanhada por amigos e familiares. O parto, feito em casa, gerou debate sobre as regras da Twitch, mas até o CEO da plataforma enviou uma mensagem de apoio

© Twitch / Fandy

© Twitch / Fandy

Notícias ao Minuto
09/10/2025 07:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Tech

Twitch

A streamer Fandy transmitiu ao vivo, pela plataforma Twitch, o nascimento de sua filha, atraindo quase 30 mil espectadores. Durante as mais de oito horas de transmissão, o público enviou mensagens de apoio enquanto ela interagia em meio ao trabalho de parto.

 

O parto aconteceu em casa, com Fandy sendo acompanhada por amigos e familiares. O nascimento ocorreu em uma piscina própria para partos, e a bebê recebeu o nome de Luna, segundo informações do site Dexerto.

A iniciativa gerou debate na comunidade da Twitch sobre se a transmissão poderia violar as regras da plataforma. No entanto, o caso parece ter sido bem recebido, já que até o CEO da Twitch, Dan Clancy, deixou uma mensagem de apoio no chat durante o evento.

“Fandy, muita sorte e parabéns. Desejo o melhor nesta nova jornada”, escreveu o executivo.
 
 
 Pode ver acima o momento do nascimento da bebê de Fandy.

"Tempos assustadores". Youtuber MrBeast preocupado com impacto de IA

O criador de conteúdo mais popular do YouTube manifestou preocupação com o impacto da inteligência artificial na produção de vídeos e no futuro da plataforma, após o lançamento do app Sora, da OpenAI, que cria vídeos automaticamente

Notícias ao Minuto | 12:45 - 08/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

tech

SpaceX

Astronauta registra da órbita “trem” de satélites Starlink da SpaceX

2

tech

Twitch

Streamer transmite parto ao vivo na Twitch e emociona 30 mil pessoas

3

tech

economia

Verizon e AST SpaceMobile anunciam acordo definitivo para banda larga espacial nos EUA

4

tech

MrBeast

"Tempos assustadores". Youtuber MrBeast preocupado com impacto de IA

5

tech

Streaming

Streaming Hulu chega ao Brasil e substitui Star dentro do catálogo atual do Disney+