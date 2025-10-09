Primeiro iPhone dobrável terá mistura de titânio e alumínio

© Shutterstock

Uma nova nota enviada a investidores pelo analista Jeff Pu, da GF Securities, reforça a possibilidade de que a Apple esteja planejando lançar seu primeiro iPhone dobrável em 2026, segundo o site 9to5Mac.

De acordo com Pu, a estrutura do dispositivo deve combinar titânio e alumínio — ao contrário de previsões anteriores que indicavam o uso exclusivo de titânio, com exceção da dobradiça, que misturaria os dois materiais.

Embora ainda não haja detalhes oficiais, o avanço das informações indica que a estreia da Apple no mercado de smartphones dobráveis pode realmente ocorrer no próximo ano.