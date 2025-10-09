Notícias ao Minuto
Primeiro iPhone dobrável terá mistura de titânio e alumínio

Relatório do analista Jeff Pu indica que o iPhone dobrável terá estrutura de titânio e alumínio, tela principal de 7,8 polegadas e tela externa de 5,5. O modelo pode abandonar o Face ID e usar apenas o sensor Touch ID como método de autenticação

09/10/2025 13:00 ‧ há 5 minutos por Notícias ao Minuto

Tech

Iphone

Uma nova nota enviada a investidores pelo analista Jeff Pu, da GF Securities, reforça a possibilidade de que a Apple esteja planejando lançar seu primeiro iPhone dobrável em 2026, segundo o site 9to5Mac.

 

De acordo com Pu, a estrutura do dispositivo deve combinar titânio e alumínio — ao contrário de previsões anteriores que indicavam o uso exclusivo de titânio, com exceção da dobradiça, que misturaria os dois materiais.

Embora ainda não haja detalhes oficiais, o avanço das informações indica que a estreia da Apple no mercado de smartphones dobráveis pode realmente ocorrer no próximo ano.

 WhatsApp libera tradução de mensagem para iPhone com suporte a 21 idiomas

A nova versão do WhatsApp para iPhone traz a função de traduzir mensagens em até 21 idiomas, incluindo o português do Brasil. O recurso funciona diretamente no dispositivo, preservando a privacidade dos usuários graças à criptografia de ponta a ponta usada pelo aplicativo

Notícias ao Minuto | 06:07 - 08/10/2025

