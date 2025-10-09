Brasileiros veem YouTube mais pela televisão do que pelo celular em suas casas

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A televisão superou o celular como a principal tela de consumo de vídeos do YouTube pelos brasileiros. A proporção se refere somente ao consumo em ambiente domiciliar, pois é esse o recorte feito pela Kantar Ibope, que faz a medição.

A informação foi anunciada nesta quarta (8) em evento anual do YouTube para o mercado publicitário.

Dos espectadores do YouTube, 53% assistem em aparelhos de televisão. Há três anos, essa fatia representava 41% do consumo.

O consumo da plataforma pelos smartphones costumava liderar o pódio de audiência do YouTube nos anos anteriores, mas este ano caiu para a segunda posição.

Cerca de 80 milhões de pessoas no Brasil, em abril de 2025, acessaram o YouTube via smart TV, segundo a plataforma.

De acordo com a Kantar Ibope, o YouTube é o principal serviço de streaming acessado por adultos via smart TV dentro de residências, com 56% de participação.

Considerando todos os dispositivos de reprodução de vídeo -de celulares a televisores- a TV linear, isto é, os canais com grade que não permite escolha do espectador, representa 66,5% da audiência de vídeos no Brasil, segundo dados de agosto deste ano da Kantar Ibope. Já o consumo de vídeos online representa 33,5% da audiência no país no mesmo período. Dentro das plataformas de vídeo online, o YouTube representa 20,1% da audiência, seguido por 4,7% da Netflix e 4,5% do TikTok.

Já no agregado de audiência de TV somente -o que inclui consumo individual em domicílios em aparelhos de TV conectados ou não- a supremacia da TV aberta ainda é nítida. Quase 80% da audiência de televisão vai para TV aberta. Já os vídeos online vistos em televisores smart representam 21,9% do consumo domiciliar, de acordo com dados de agosto.

Globalmente, os usuários do YouTube estão assistindo cada vez mais as transmissões de esportes, conforme passam a utilizar os aparelhos de televisão para ver os vídeos em vez dos celulares.

A constatação foi dada pelo diretor-executivo da plataforma, Neal Mohan, durante a realização das Olimpíadas de Paris. O executivo afirmou ao Financial Times que mais de 35 bilhões de horas de conteúdo esportivo foram vistas no YouTube no ano passado, um aumento de 45% em relação ao ano anterior.

O YouTube superou a Netflix como o serviço que o público passa mais tempo assistindo, respondendo por 13,1% de toda a audiência de TV em agosto, comparado com a Netflix em segundo lugar com uma participação de 8,7%, segundo a Nielsen.