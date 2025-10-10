Ubisoft cancela Assassin’s Creed da Guerra Civil dos EUA por polêmica

Notícias ao Minuto
Segundo o site Game File, o jogo teria como protagonista um ex-escravo que enfrentava o grupo Ku Klux Klan. Fontes afirmam que a Ubisoft cancelou o projeto em 2024 temendo repercussões negativas após a polêmica com Assassin’s Creed Shadows e o atual clima político dos EUA

10/10/2025 04:50 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

A Ubisoft teria decidido cancelar um novo jogo da franquia Assassin’s Creed ambientado durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, segundo informações do site Game File. A decisão, tomada em 2024, teria sido motivada por polêmicas recentes envolvendo representatividade e temas raciais.

 

De acordo com cinco fontes ligadas à empresa — algumas ainda empregadas na Ubisoft e que pediram anonimato —, o projeto teria como protagonista um ex-escravo que lutava contra o grupo supremacista Ku Klux Klan. A proposta, no entanto, acabou sendo considerada arriscada pelo estúdio, que avaliou que o contexto político polarizado nos EUA poderia gerar reações negativas.

O cancelamento teria ocorrido após a controvérsia em torno de Assassin’s Creed Shadows, novo título da série que traz Yasuke, um samurai negro, como um dos personagens principais. A Ubisoft, segundo as fontes, decidiu evitar novas controvérsias públicas e suspendeu o projeto ainda em fase inicial de desenvolvimento.

