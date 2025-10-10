Notícias ao Minuto
Como saber se você foi bloqueado no Instagram: veja os principais sinais

O Instagram não avisa quando alguém o bloqueia, mas há sinais claros como o desaparecimento do perfil, a falta de Stories e a impossibilidade de marcar a pessoa em comentários ou mensagens

10/10/2025 08:15

Diferente de outras redes sociais, o Instagram não notifica quando um usuário é bloqueado, o que pode causar dúvidas, ansiedade e até mal-entendidos. Ainda assim, há alguns sinais que ajudam a identificar se alguém realmente o bloqueou, e observar mais de um deles aumenta a chance de confirmação.

 

O primeiro passo é verificar o perfil. Se, ao tentar acessar a página, as publicações não aparecem e surge a mensagem “Esta página não está disponível”, é provável que você tenha sido bloqueado, especialmente se o perfil antes era público.

Outro indício está nos Stories. Se a pessoa costumava publicar com frequência e, de repente, você deixou de ver as atualizações, é possível que tenha sido bloqueado ou removido da lista de visualização.

As mensagens diretas também podem revelar pistas. Caso a foto do perfil tenha sumido, o nome apareça apenas como “usuário do Instagram” e as conversas antigas ainda estejam visíveis, isso costuma indicar bloqueio.

Pesquisar o nome da pessoa é outro teste útil. Se o perfil não aparecer nos resultados, pode significar que você foi bloqueado ou que o usuário desativou a conta.

Tentar marcar o perfil em um comentário também é um bom indicativo. O Instagram não permite menções a usuários que bloquearam você, e o nome simplesmente não aparece nas sugestões.

O método mais confiável, no entanto, é verificar o perfil com outra conta ou pelo modo anônimo do navegador. Se o perfil for visível para outros, mas não para você, o bloqueio está praticamente confirmado.

Esses sinais, isoladamente, não garantem que o bloqueio aconteceu, pois a pessoa pode ter alterado as configurações de privacidade ou desativado o perfil temporariamente. Mas quando vários deles ocorrem ao mesmo tempo, é quase certo que o bloqueio foi aplicado.

