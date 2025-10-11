Notícias ao Minuto
Saiba como descobrir câmeras ocultas em hotéis e quartos alugados

Descubra onde elas podem estar escondidas e como encontrá-las

De quartos de hotel a casas alugadas, as câmeras ocultas podem estar à espreita em qualquer lugar. Esses dispositivos podem ser discretamente colocados em um canto ou recanto para capturar sua imagem, atividades e conversas particulares sem que você saiba. Em alguns casos, as câmeras ocultas podem servir a propósitos legítimos, como alertar os proprietários sobre roubos ou ficar de olho em um animal de estimação. No entanto, câmeras escondidas não devem ser instaladas em áreas privadas para espionar, pregar peças ou extorquir ninguém. Felizmente, há vários métodos que os viajantes podem usar para detectar esses dispositivos.

 

Clique aqui para saber como verificar se a sua hospedagem ou quarto de hotel tem câmeras ocultas.

