Notícias ao Minuto
Procurar

Vazamento expõe dados de 5,7 milhões após ciberataque

Os dados pessoais de 5,7 milhões de clientes da Qantas foram roubados durante um ciberataque em julho e divulgados na Internet, indicou hoje a companhia aérea australiana.

Vazamento expõe dados de 5,7 milhões após ciberataque

© Lusa

Notícias ao Minuto Brasil
12/10/2025 06:41 ‧ há 7 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Tech

Qantas

"A Qantas é uma das empresas no mundo cujos dados foram divulgados por cibercriminosos", informou a companhia aérea em comunicado após um ciberataque no início de julho.

 

Segundo a empresa, "os dados dos clientes foram roubados por meio de uma plataforma terceirizada".

Em julho, a Qantas já havia anunciado que hackers atacaram um sistema que armazenava informações confidenciais de milhões de clientes, obtendo acesso a nomes, endereços de e-mail, números de telefone e datas de nascimento.

A companhia reconheceu nesta terça-feira que os dados foram divulgados online e afirmou que, "com a ajuda de especialistas em cibersegurança", está investigando quais informações específicas foram expostas.

Nos últimos anos, a Austrália sofreu uma série de incidentes de cibersegurança que levantaram preocupações no país sobre a proteção da privacidade.

Em 2023, os principais portos australianos — responsáveis por 40% do volume de carga do país — suspenderam temporariamente as operações após um ataque cibernético.

Um ano antes, hackers roubaram os dados pessoais de mais de nove milhões de clientes da Optus, uma das maiores empresas de telecomunicações da Austrália.

Leia Também: Lula critica decisão do Congresso de não taxar mais ricos, bets e fint

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

tech

iPhone

Primeiro iPhone dobrável terá mistura de titânio e alumínio

2

tech

Plataforma de Vídeos

Brasileiros veem YouTube mais pela televisão do que pelo celular em suas casas

3

tech

Assassin's Creed

Ubisoft cancela Assassin’s Creed da Guerra Civil dos EUA por polêmica

4

tech

Instagram

Como saber se você foi bloqueado no Instagram: veja os principais sinais