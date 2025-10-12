Vazamento expõe dados de 5,7 milhões após ciberataque

© Lusa

"A Qantas é uma das empresas no mundo cujos dados foram divulgados por cibercriminosos", informou a companhia aérea em comunicado após um ciberataque no início de julho.

Segundo a empresa, "os dados dos clientes foram roubados por meio de uma plataforma terceirizada".

Em julho, a Qantas já havia anunciado que hackers atacaram um sistema que armazenava informações confidenciais de milhões de clientes, obtendo acesso a nomes, endereços de e-mail, números de telefone e datas de nascimento.

A companhia reconheceu nesta terça-feira que os dados foram divulgados online e afirmou que, "com a ajuda de especialistas em cibersegurança", está investigando quais informações específicas foram expostas.

Nos últimos anos, a Austrália sofreu uma série de incidentes de cibersegurança que levantaram preocupações no país sobre a proteção da privacidade.

Em 2023, os principais portos australianos — responsáveis por 40% do volume de carga do país — suspenderam temporariamente as operações após um ataque cibernético.

Um ano antes, hackers roubaram os dados pessoais de mais de nove milhões de clientes da Optus, uma das maiores empresas de telecomunicações da Austrália.

