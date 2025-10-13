Apple deve anunciar três novos produtos esta semana; o que esperar

© Shutterstock

Após apresentar a linha iPhone 17, os novos modelos do Apple Watch e a nova geração dos AirPods Pro em setembro, muitos acreditaram que a Apple não teria mais lançamentos para este ano. No entanto, novos rumores indicam que a empresa pode revelar três produtos ainda nesta semana.

A informação foi divulgada pelo jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, que afirmou em sua newsletter que, em algum momento nos próximos dias, a Apple deve anunciar três novos dispositivos — dois deles equipados com o processador M5.

“O portfólio incluirá o iPad e o Vision Pro com chip M5, mais rápido e com uma pulseira aprimorada”, disse Gurman. “Ambos já estão em produção em larga escala, e a empresa se prepara para um lançamento iminente. Também é provável que um novo MacBook Pro seja anunciado nesta semana.”

Segundo o jornalista, não se deve esperar um evento especial como o realizado em setembro. A tendência é que os anúncios sejam feitos de forma discreta, por meio de uma simples atualização na loja online da Apple.

Ainda assim, a Apple deve continuar com novos lançamentos até o fim de 2025. Rumores apontam que a empresa planeja apresentar também novos modelos do alto-falante HomePod Mini, da Apple TV e do rastreador AirTag.