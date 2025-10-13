Notícias ao Minuto
Starship fará novo voo de teste nesta segunda-feira no Texas

A SpaceX realiza hoje o 11º teste do foguete Starship na base Starbase, no Texas. O voo vai coletar dados sobre o propulsor Super Heavy e testar o retorno da nave, que desta vez não será recuperada após o pouso.

13/10/2025 06:00 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto

Tech

SpaceX

O foguete Starship, da SpaceX, realiza nesta segunda-feira (13) seu 11º voo de teste. Imagens divulgadas pela empresa de Elon Musk mostram que os preparativos estão praticamente concluídos na base Starbase, no Texas, Estados Unidos.

 

Segundo as últimas atualizações da companhia, tudo está pronto para a decolagem, prevista para o fim da tarde, horário local. No Brasil, o lançamento deve ocorrer já na madrugada de terça-feira.

O objetivo do teste é coletar dados para o desenvolvimento da próxima geração do propulsor Super Heavy, avaliar o sistema de proteção térmica da nave e simular as manobras de retorno ao local de lançamento.

Diferentemente do que estava previsto inicialmente, a SpaceX não tentará recuperar o propulsor com os "braços" da torre de lançamento. Tanto o Super Heavy quanto o Starship devem cair no mar após o voo.

Fotos publicadas na rede social X mostram o Starship já acoplado ao propulsor Super Heavy, pronto para a missão. A transmissão do lançamento estará disponível nos canais oficiais da SpaceX.
 
 
 Pode encontrar abaixo o 'link' da transmissão da SpaceX 

Watch Starship's eleventh flight test → https://t.co/YmvmGZTV8o
https://t.co/zIRMX5mh9K

Astronauta registra da órbita "trem" de satélites Starlink da SpaceX

Astronauta registra da órbita “trem” de satélites Starlink da SpaceX

O americano Don Pettit, ex-integrante da Estação Espacial Internacional, divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra a passagem de satélites Starlink vistos do espaço. A SpaceX já tem mais de 8 mil unidades em órbita e planeja expandir a constelação para 42 mil

Notícias ao Minuto | 07:15 - 09/10/2025

