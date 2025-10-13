Starship fará novo voo de teste nesta segunda-feira no Texas

© X / SpaceX

O foguete Starship, da SpaceX, realiza nesta segunda-feira (13) seu 11º voo de teste. Imagens divulgadas pela empresa de Elon Musk mostram que os preparativos estão praticamente concluídos na base Starbase, no Texas, Estados Unidos.

Segundo as últimas atualizações da companhia, tudo está pronto para a decolagem, prevista para o fim da tarde, horário local. No Brasil, o lançamento deve ocorrer já na madrugada de terça-feira.

O objetivo do teste é coletar dados para o desenvolvimento da próxima geração do propulsor Super Heavy, avaliar o sistema de proteção térmica da nave e simular as manobras de retorno ao local de lançamento.

Diferentemente do que estava previsto inicialmente, a SpaceX não tentará recuperar o propulsor com os “braços” da torre de lançamento. Tanto o Super Heavy quanto o Starship devem cair no mar após o voo.

Fotos publicadas na rede social X mostram o Starship já acoplado ao propulsor Super Heavy, pronto para a missão. A transmissão do lançamento estará disponível nos canais oficiais da SpaceX.





Pode encontrar abaixo o 'link' da transmissão da SpaceX

Watch Starship's eleventh flight test → https://t.co/YmvmGZTV8o

https://t.co/zIRMX5mh9K